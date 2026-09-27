Kỷ luật từ... nhấp chuột

Một dòng trạng thái, một bức ảnh hay một đoạn video được chia sẻ tưởng như vô tình cũng có thể tạo ra những tác động tiêu cực đối với cá nhân, tập thể và cộng đồng. Bởi vậy, bên cạnh những quy định, chế tài cụ thể để phòng, chống vi phạm trên môi trường số, xã hội đang cần một thứ “kỷ luật mềm” được hình thành từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người.

Cán bộ Đội 3, Đoàn 275 (Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) hướng dẫn hạ sĩ quan, chiến sĩ sử dụng điện thoại đúng quy định. Ảnh: MINH TIẾN

“Kỷ luật mềm” trước hết là biết dừng lại để tự đặt và trả lời những câu hỏi trước khi like, bình luận, bấm nút “đăng”, “chia sẻ” hay “chuyển tiếp”: Thông tin này có chính xác không? Có cần thiết phải đăng hay chia sẻ không? Việc bình luận, chia sẻ có thể ảnh hưởng đến ai? Nên like hay không?... Trong thời đại mà thông tin giả, thông tin sai lệch có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, sự thận trọng, tỉnh táo của mỗi người chính là “hàng rào” để bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh.

Đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT, yêu cầu về "kỷ luật mềm" nêu trên càng phải được đặt ra nghiêm túc, bởi vì việc giữ gìn uy tín, phẩm chất và bảo vệ bí mật quân sự, bí mật công tác trên môi trường số, không gian mạng đòi hỏi càng cao. Không tùy tiện nhấn like, bình luận, chia sẻ, đăng tải hình ảnh, thông tin có thể gây hại, trái với quy định của pháp luật và đơn vị; sử dụng mạng xã hội đúng chuẩn mực, có văn hóa là biểu hiện cụ thể của ý thức tổ chức kỷ luật.

Công nghệ càng phát triển, trách nhiệm của người sử dụng càng lớn. Trong kỷ nguyên số, kỷ luật không chỉ nằm ở những điều được phép hay không mà còn là khả năng tự kiểm soát, biết cân nhắc trước mỗi hành động. Giữ gìn kỷ luật, bảo vệ mình và bảo vệ tập thể, cộng đồng trên không gian mạng-xin hãy bắt đầu từ việc dừng lại vài giây để cân nhắc trước mỗi cú nhấp chuột.