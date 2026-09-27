Hai thủ khoa GPA 4.0 được nhà trường tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp

Thanh Trúc (trái) và Kim Ngân (phải) cùng tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Sài Gòn. (Ảnh: NVCC)

“Giấc mơ làm giáo viên đã gần hơn một chút”

Phạm Kim Ngân (TP. HCM) tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm Tiếng Anh. Với nữ sinh, điểm trung bình chung học tập (GPA) 4.0/4.0 không chỉ là kết quả cuối cùng mà còn là mục tiêu cô kiên trì theo đuổi trong suốt 4 năm đại học. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, Kim Ngân cho biết, khi biết mình đạt GPA tuyệt đối, cô rất vui và biết ơn gia đình, bạn bè đã đồng hành, hỗ trợ trong suốt hành trình đại học.

Niềm vui tiếp tục nhân lên khi Ngân nhận được thông báo nhà trường tạo cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. “Mình rất mừng, xúc động và rất biết ơn các thầy cô trong Ban Giám hiệu đã tạo điều kiện cho mình được làm việc tại trường để học hỏi thêm về môi trường đại học. Mình cảm thấy rất hạnh phúc”, Ngân chia sẻ. Ngay sau khi nhận tin, nữ sinh lập tức báo cho mẹ. “Đây là niềm vui, động lực rất lớn với mình. Giấc mơ làm giáo viên đã gần hơn một chút”, Ngân nói.

Để duy trì kết quả học tập, Ngân cho biết, trên lớp, cô tập trung nghe giảng, ghi chép; về nhà chủ động soạn bài trước và đọc thêm tài liệu. Khi chưa hiểu bài, cô trao đổi với thầy cô và bạn bè để tìm cách giải quyết.

Phạm Kim Ngân rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp đại học. (Ảnh: NVCC)

Trước khi vào đại học, Ngân từng học lớp chuyên Văn tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. HCM. Nữ sinh cho biết, trong những năm học phổ thông, các giáo viên tiếng Anh thường tổ chức nhiều dự án, hoạt động học tập thú vị. Nhà trường cũng tạo điều kiện để học sinh được tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh thường xuyên thông qua các tiết tiếng Anh tăng cường và hoạt động ngoại khóa. “Từ đó, mình thấy tiếng Anh khá thú vị và chuyển từ chuyên Văn sang Tiếng Anh vì muốn thử sức với bộ môn này trong 4 năm đại học”, Ngân chia sẻ.

Trong thời gian tới, bên cạnh công việc trợ giảng và chương trình thạc sĩ tại trường, Ngân dự định tiếp tục đi dạy thêm để trải nghiệm thực tế, tích lũy kỹ năng và hoàn thiện phương pháp sư phạm. Nữ sinh cho rằng, việc vừa làm trợ giảng, vừa học cao học sẽ giúp cô có thêm cơ hội gắn kiến thức được học với thực tiễn giảng dạy.

Từ học sinh không giỏi tiếng Anh đến GPA 4.0/4.0

Hoàng Phạm Thanh Trúc tốt nghiệp Xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh. Nữ sinh nhìn nhận danh hiệu thủ khoa cùng kết quả GPA tuyệt đối là “quả ngọt” của một quá trình nỗ lực thay đổi bản thân. “Thời phổ thông, mình học tiếng Anh không giỏi nên để được như hôm nay, mình đã phải cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân”, Trúc chia sẻ.

Việc được nhà trường tuyển dụng làm trợ giảng sau khi tốt nghiệp cũng khiến Trúc bất ngờ và vui mừng. Cùng với công việc tại trường, nữ sinh sẽ tiếp tục chương trình thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh theo học bổng toàn phần được trao.

Hoàng Phạm Thanh Trúc tốt nghiệp Xuất sắc ngành Ngôn ngữ Anh (Ảnh: NVCC).

Trong thời gian tới, Trúc dự định học thêm tiếng Trung nhằm mở rộng cơ hội công việc. Việc tuyển dụng và tạo điều kiện học tiếp cho hai sinh viên có thành tích học tập xuất sắc được trường ĐH Sài Gòn thực hiện nhằm giúp các bạn tiếp tục phát triển chuyên môn, đồng thời tham gia công tác đào tạo tại trường. Từ giảng đường đại học, hai tân cử nhân sẽ tiếp tục gắn bó với môi trường này ở một vai trò mới: Vừa học cao học, vừa tham gia công việc trợ giảng.