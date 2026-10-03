Tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố

Trong 9 tháng năm 2026, có 12/34 địa phương tăng trưởng từ 10% trở lên.

Thành phố Quảng Ninh đứng đầu cả nước với mức tăng trưởng 12,54%.

Hà Tĩnh đứng thứ 2, Hải Phòng đứng thứ 3 với mức tăng trưởng lần lượt là 12,36% và 12,08%.