9 tháng năm 2026: GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước
GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%.
GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước.
Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/9-thang-nam-2026-gdp-tang-901-so-voi-cung-ky-nam-truoc-post1139793.vnp