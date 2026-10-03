9 tháng năm 2026: GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước

GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%./.