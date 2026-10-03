Tăng trưởng GRDP quý 3 năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố
Thành phố Quảng Ninh tăng trưởng 15,04%, đứng đầu cả nước, Thái Nguyên đứng thứ 2, Bắc Ninh đứng thứ 3 với mức tăng trưởng lần lượt là 13,96% và 13,83%.
Trong quý 3 năm 2026, cả nước có 17 địa phương tăng trưởng từ 10% trở lên.
Thành phố Quảng Ninh tăng trưởng 15,04%, đứng đầu cả nước.
Thái Nguyên đứng thứ 2, Bắc Ninh đứng thứ 3 với mức tăng trưởng lần lượt là 13,96% và 13,83%./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tang-truong-grdp-quy-3-nam-2026-cua-34-tinh-thanh-pho-post1139790.vnp