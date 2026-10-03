Tăng trưởng GRDP quý 3 năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố

Trong quý 3 năm 2026, cả nước có 17 địa phương tăng trưởng từ 10% trở lên.

Thành phố Quảng Ninh tăng trưởng 15,04%, đứng đầu cả nước.

Thái Nguyên đứng thứ 2, Bắc Ninh đứng thứ 3 với mức tăng trưởng lần lượt là 13,96% và 13,83%./.