Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam: Lỗ bán niên, vốn chủ sở hữu giảm hơn 72%

Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam.

Theo báo cáo công bố định kỳ về tình hình tài chính bán niên gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong nửa đầu năm 2026.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp lỗ trước thuế 19,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 142,1 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, khoản lợi nhuận 126,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước chuyển thành mức lỗ 27,6 tỷ đồng trong kỳ này.

Diễn biến trên tiếp tục kéo giảm quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam còn 461,7 tỷ đồng, giảm khoảng 1.226,8 tỷ đồng, tương đương 72,7% so với mức 1.688,5 tỷ đồng tại cùng thời điểm năm 2025.

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn được duy trì ở mức 2.411,4 tỷ đồng, song lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm tới 1.949,7 tỷ đồng. Một năm trước, khoản mục này âm 722,9 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau một năm, phần lợi nhuận chưa phân phối bị âm thêm hơn 1.226 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tiếp tục tăng. Đến cuối tháng 6/2026, chỉ tiêu này ở mức 9.792,7 tỷ đồng, tăng gần 792 tỷ đồng, tương đương khoảng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng tổng nợ không đến từ hai khoản vay chính. Nợ vay ngân hàng giảm từ 1.722,6 tỷ đồng xuống còn 1.588,5 tỷ đồng; dư nợ trái phiếu giảm từ 4.372,5 tỷ đồng xuống 4.179,3 tỷ đồng. Thay vào đó, khoản nợ phải trả khác tăng mạnh từ 2.905,8 tỷ đồng lên 4.024,9 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 1.119 tỷ đồng.

Việc vốn chủ sở hữu thu hẹp mạnh trong khi tổng nợ vẫn ở mức cao khiến cơ cấu tài chính của doanh nghiệp thay đổi đáng kể. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 5,33 lần tại ngày 30/6/2025 lên 21,21 lần sau một năm.

Nói cách khác, cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu của Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam hiện tương ứng hơn 21 đồng nợ phải trả. Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 2,61 lần lên 9,1 lần, chủ yếu do quy mô vốn chủ sở hữu suy giảm mạnh.

Kết quả bán niên 2026 diễn ra sau một năm 2025 không thuận lợi của Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam. Theo các thông tin được công bố, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 969 tỷ đồng trong năm 2025.

Như vậy, khoản lỗ 27,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục làm gia tăng phần lợi nhuận chưa phân phối âm, đưa con số này lên gần 1.950 tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam công suất 450 MW tại khu vực Ninh Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng vốn đầu tư được các nguồn tin công bố khoảng 10.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp này nằm trong nhóm các dự án năng lượng tái tạo gặp vướng mắc liên quan cơ chế giá điện chuyển tiếp, qua đó ảnh hưởng đến dòng tiền và hiệu quả tài chính dự án, theo thông tin được các nguồn tin trong nước dẫn lại.