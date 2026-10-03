Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỏ đất hiếm ở California, Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu trên chương trình Real America’s Voice ngày 2/10, ông Navarro cho rằng việc Trung Quốc kiểm soát phần lớn năng lực khai thác và chế biến đất hiếm, cũng như giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng dược phẩm, đã thúc đẩy Washington tăng tốc phát triển năng lực sản xuất trong nước.

Theo ông Navarro, thách thức đối với Mỹ không chỉ nằm ở trữ lượng đất hiếm mà còn ở năng lực chế biến thành oxide và sản xuất nam châm. Ông cho biết chính quyền đang phối hợp với một số doanh nghiệp nhằm ứng dụng công nghệ mới, đồng thời hỗ trợ vốn để các công ty khởi nghiệp kết hợp với những doanh nghiệp có năng lực sản xuất quy mô lớn.

Ông Navarro cho rằng cách tiếp cận này tương tự mô hình chính quyền Mỹ từng áp dụng trong đại dịch COVID-19 để nhanh chóng tăng sản lượng máy trợ thở. Theo ông, việc kết nối một doanh nghiệp có công nghệ với cơ sở sản xuất quy mô lớn đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Đối với lĩnh vực đất hiếm và nam châm, ông Navarro cho biết Mỹ đang hướng tới khả năng tự chủ nguồn cung trong thời gian từ vài tháng đến khoảng 18 tháng, đồng thời để ngỏ khả năng trở thành nước xuất khẩu trong tương lai. Ông cũng viện dẫn trường hợp á kim germanium (Ge), cho rằng Mỹ đã đạt tiến bộ trong việc xây dựng năng lực cung ứng trong nước.

Ông Navarro đồng thời cảnh báo nguy cơ phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu và dược phẩm từ Trung Quốc. Đề cập các thành phần dược phẩm hoạt tính (API), ông cho rằng việc một quốc gia chiếm vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng có thể tạo ra rủi ro đối với các nước phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu.

Theo ông, Washington đang tìm cách đưa nhiều khâu sản xuất chiến lược trở lại Mỹ thông qua kết hợp chính sách thương mại, đầu tư của chính phủ và hỗ trợ doanh nghiệp. Ông cũng cho rằng sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng là vấn đề mà không chỉ Mỹ mà nhiều nền kinh tế khác đang phải xem xét.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc gặp tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì đối thoại và thúc đẩy quan hệ ổn định, đồng thời dự kiến còn có các cuộc gặp trong thời gian tới.

Ông Navarro cũng đề cập những khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời kỳ đại dịch COVID-19, đồng thời nhắc lại các tranh luận về nguồn gốc virus và những căng thẳng liên quan đến chuỗi cung ứng thiết bị y tế.