Tình bạn 'thập kỷ' của K.O - Toki: Hành trình 'lăn lộn' cùng UNI5 đến ATVNCG 2026

Mới đây, một bài viết về K.O và Toki Thành Thỏ cách đây hơn một thập kỷ, được đăng trên báo Hoa Học Trò được độc giả chia sẻ lại. Thời điểm bấy giờ, cả hai vừa chính thức ra mắt khán giả trong đội hình nhóm nhạc UNI5. Nhìn lại những hình ảnh đầy hoài niệm ngày nào, người hâm mộ không khỏi bồi hồi khi hơn 10 năm đã trôi qua. Ở thời điểm hiện tại, tình bạn giữa K.O và Toki vẫn vẹn nguyên, thậm chí cùng nhau chạm đến những cột mốc mới trong sự nghiệp.

Bài viết về K.O và Toki hơn 10 năm trước được chia sẻ lại. Nguồn: @hoangquanle_hadrian

Mười năm trước, K.O và Toki là những mảnh ghép nổi bật bước ra từ UNI5 và ra mắt lần đầu với đội hình nhóm 2 người trước khi có thêm các thành viên khác. Trong suốt giai đoạn rực rỡ của nhóm, hai nam ca sĩ đã sát cánh bên nhau qua hàng loạt bản hit đình đám như Kẻ Cắp Trái Tim, Chúc Em Ngủ Ngon... Đó là thời kỳ mà Toki lẫn K.O vừa đồng hành tạo nên dấu ấn cho tập thể, vừa cùng nhau tích lũy bản lĩnh sân khấu.

Song, việc mãi hoạt động trong nhóm nhạc khiến cả hai khó bứt phá sang những mảng khác. Năm 2019, Toki rời nhóm, trong khi K.O ở lại. Khán giả vốn đã quen thuộc với hình ảnh cả hai cùng nhau sát cánh trên sân khấu, nhưng không biết rằng sợi dây liên kết giữa K.O và Toki chưa bao giờ đứt gãy. Tình bạn của họ không dừng lại ở những năm tháng hào quang tuổi trẻ, mà lặng lẽ chuyển sang một chương mới đầy sự thấu hiểu, tôn trọng và âm thầm cổ vũ lẫn nhau.

Năm 2026 đánh dấu sự hội ngộ đầy cảm xúc của hai chàng trai tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Bước vào sân chơi như hai nghệ sĩ độc lập, K.O và Toki mang trong mình khát khao viết tiếp câu chuyện trưởng thành của chính mình. Từ đây, khán giả mới phát hiện thêm một cặp "bài trùng" mới của làng nhạc Việt. Chỉ ở sân chơi này, cả hai mới có nhiều cơ hội bên cạnh, làm nhạc và quan tâm nhau nhiều hơn.

Mặc dù vậy, định mệnh một lần nữa "trêu" hai người bạn này khi Toki bị loại ở Công 4, trong khi K.O vững bước vào Chung kết. Tuy nhiên cũng với khoảnh khắc này, khán giả mới thêm phần cảm mến tình bạn của hai mảnh ghép UNI5, sau bao năm vẫn yêu thương và lo lắng cho nhau.

Dù cùng nhau hay không, K.O và Toki vẫn thân thiết và yêu thương nhau.

Dù đi theo hai cách khác nhau, Toki và K.O vẫn gặp được nhau ở "nút giao" mùa Hè rực rỡ mang tên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Cả hai giờ đây có đông đảo người hâm mộ yêu thương, có danh tiếng nâng tầm, có cơ hội chứng tỏ thực lực. Sẽ sớm thôi, người xem sẽ được thấy cặp anh em này chung sân khấu và "bung tỏa" lửa nghề một lần nữa!