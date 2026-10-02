Công ty quản lý xác nhận T.O.P đang hẹn hò mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Theo Daum, ngày 2/10, phía ca sĩ, diễn viên T.O.P (38 tuổi), cựu thành viên nhóm Big Bang và ca sĩ, diễn viên Nana (35 tuổi), cựu thành viên nhóm After School, đã lên tiếng xác nhận cặp đôi đang hẹn hò.

Phía T.O.P và Nana xác nhận cặp đôi đang hẹn hò.

Topspot Pictures - công ty quản lý của T.O.P, cho biết: "Họ gặp nhau lần đầu và nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia quay video ca nhạc (MV). Sau khi trở nên thân thiết hơn, mối quan hệ của họ đã phát triển thành tình yêu vào khoảng tháng 6 năm ngoái".

Công ty quản lý của Nana, Sublime, cũng xác nhận thông tin hẹn hò, cho biết: "Họ nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia quay video ca nhạc và hiện đang duy trì một mối quan hệ tốt đẹp".

Được biết, cả hai đã quen biết nhau khi cùng xuất hiện trong MV bài hát "Totally Crazy!", ca khúc chủ đề trong album solo "Multiple Perspectives" của T.O.P. Trong MV, T.O.P mời Nana đóng vai nữ chính.

Sáng cùng ngày, trang Dispatch đăng các bức hình cặp sao ở các địa điểm như cửa hàng tiện lợi, khu phố gần nhà Nana. Những buổi hẹn của hai người diễn ra khá bình thường.

Họ đi taxi, ghé cửa hàng tiện lợi và không quá chú ý đến những người xung quanh. T.O.P đội mũ nhưng không che mặt, trong khi Nana chỉ đeo khẩu trang.

Dispatch tung những khoảnh khắc hẹn hò của cặp sao ở khu vực nhà Nana. (Ảnh: Dispatch).

Theo Dispatch, ngày 24/9 vừa qua, trước khi Nana sang Milan dự Tuần lễ Thời trang Milan, cô và T.O.P vẫn dành thời gian bên nhau tại Achuiul.

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10, T.O.P và Nana tiếp tục liên tiếp gặp nhau. Theo Dispatch, T.O.P thường là người tìm đến Achuiul. Khi có lịch trình, anh sử dụng xe của công ty quản lý; những ngày không có lịch, nam ca sĩ đi taxi.

Nguồn tin thân cận, tiết lộ, cặp đôi chính thức yêu nhau từ hồi tháng 6. Theo nguồn tin, cặp đôi có nhiều điểm đồng điệu và luôn cố gắng dành thời gian cho nhau dù lịch trình bận rộn.

"Họ đã đi qua những chặng đường tương tự, từ khi ra mắt, hoạt động nghệ thuật cho đến những tin đồn và tổn thương. Họ rất thấu hiểu nhau. Cả hai đều đang nỗ lực trong cả tình yêu lẫn công việc", nguồn tin cho hay.

Cặp sao từng có thời gian hợp tác trong MV ca nhạc của T.O.P.

Nana tên thật Lim Jin Ah. Cô ra mắt năm 2009 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ After School, sau đó trở thành thành viên chủ chốt của nhóm Orange Caramel.

Cô chứng minh diễn xuất tiến bộ qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như: "Người vợ tuyệt vời", "Vòng tròn oan nghiệt", "Lỗi ký ức", "Truy sát", "Công lý"...

Gần đây, cô tái xuất trong bộ phim 19+ do Netflix sản xuất mang tên "The scandal". Trong phim, cô đóng vai nữ chính Hee Yeon, đóng cặp cùng tài tử Ji Chang Wook.

Từ năm 2013 đến nay, Nana liên tiếp vào Top 100 gương mặt đẹp nhất hành tinh của TC Candler - trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ, trong đó có hai năm đứng đầu danh sách (2014 và 2015).

T.O.P tên thật là Choi Seung Hyun, là cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang. Khi hoạt động cùng nhóm, anh được nhiều khán giả yêu mến bởi giọng rap trầm khàn, cách xử lý flow đặc biệt và khả năng viết lời sâu sắc.

Ngoài ca hát, anh từng đóng các phim "I sm Sam", "Iris", "Nineteen", "Out of Control", "Squid game" 2...

Kể từ năm 2017, sau khi bị kết án sử dụng cần sa trái phép và nhận bản án 2 năm tù treo, T.O.P gần như biến mất khỏi làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2019, ngôi sao này tuyên bố trên mạng xã hội rằng anh không có ý định quay lại làng giải trí.

Tuy nhiên, tới tháng 4/2022, T.O.P tham gia thực hiện single "Still Life" với Big Bang. Sau đó, nam ca sĩ cũng tuyên bố rời khỏi công ty quản lý YG Entertainment. Anh cũng tuyên bố đã rời Big Bang và sẽ không trở lại nhóm.