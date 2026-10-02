'Chị chị em em 3' liệu có cản nổi 'Trại buôn người'

Chị chị em em 3 dự kiến ra rạp giữa tháng 10, quy tụ dàn diễn viên như Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Chi Pu... Phim lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ cũ đầy lễ giáo và những khuôn phép khắt khe, xoay quanh Thị Mầu - tiểu thư nổi tiếng tài sắc nhất vùng. Những rung động bị che giấu, những mối quan hệ chồng chéo và những lựa chọn trái với khuôn phép dần tạo nên một mạng nhện tình cảm rối ren xoay quanh nhân vật. Giữa bối cảnh Trại buôn người đang chiếm lĩnh doanh thu rạp Việt, việc Chị chị em em 3 sắp bước vào cuộc đua được khán giả quan tâm.

Mẹ Mìn do Jack Carry On đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý, giật gân pha trộn yếu tố kỳ bí, khai thác hình tượng nhân vật bước ra từ câu chuyện truyền miệng dân gian vốn là nỗi khiếp sợ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Phim kể về Mẹ Mìn có khả năng ban phát điều ước cho mọi người. Tuy nhiên, những người tham gia đều phải thực hiện một bản giao kèo với những điều kiện khắt khe và cái giá phải trả đắt đỏ.

Án mạng xém hoàn hảo kể về Trinh, cô nàng TikToker tỉnh dậy giữa phim trường lạnh lẽo, bất ngờ phát hiện xác chết của tình địch. Thám tử Đại được Trinh thuê theo dõi vụ ngoại tình lẻn vào giúp thì vấp ngã để lại dấu vân tay lên tử thi và vô tình bị bảo vệ bắt quả tang. Kể từ đây, liên tiếp những tình huống oái oăm mà cặp đôi “đũa lệch” phải đối mặt. Phim quy tụ dàn diễn viên như Anh Tú Atus, DJ Mie, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh...

Một phim quốc tế nổi bật trong tháng 10 là Other Mommy, chuyển thể từ tiểu thuyết Incidents Around the House của Josh Malerman. Phim theo chân Bela, cô bé 8 tuổi phải chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ dần tan vỡ. Giữa bầu không khí căng thẳng trong gia đình, một thực thể bí ẩn xuất hiện từ chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ và bắt đầu ám ảnh cả ngôi nhà. Bela gọi nó là "người mẹ khác", bởi sinh vật ấy mang gương mặt giống hệt mẹ ruột của mình.

Là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của tài tử Tom Cruise, Digger chứng kiến màn hóa thân của ngôi sao hành động 64 tuổi trong vai Digger Rockwell. Lỡ gây ra thảm họa đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong, Digger buộc phải chạy đua với thời gian để chứng minh mình là vị cứu tinh của thế giới.

Sau 3 phần làm mưa làm gió ở phòng vé, Quỷ ăn tạng tiếp tục trở lại màn ảnh rộng. Phần phim thứ 4 chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Yak và Trung sĩ Paphan, khi cả hai dấn thân vào một nhiệm vụ truy tìm một người đàn ông mất tích. Dẫn đầu toán quân tiến sâu vào vùng hiểm địa âm u, họ phải đối mặt với Hổ tinh ăn thịt người vùng Khao Khwang.

Street Fighter lấy bối cảnh năm 1993, theo chân Ryu và Ken Masters trong hành trình bất đắc dĩ bị kéo trở lại vòng xoáy chiến đấu. Tất cả bắt đầu từ một sự xuất hiện bí ẩn của Chun-Li, cô mời họ tham gia giải đấu Giải đấu Võ sĩ Thế giới, nơi quy tụ những võ sĩ giỏi nhất. Nhưng đây không đơn thuần là một đấu trường để phân cao thấp mà còn là nơi số phận được định đoạt và những cơn thịnh nộ bị dồn nén từ lâu cuối cùng cũng tìm được chỗ bùng phát.