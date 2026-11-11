Khởi tố 'sa tặc'

Đối tượng Quanh lúc bị bắt quả tang.

Rạng sáng 24-9-2026, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Phước Dinh tổ chức tuần tra, bắt quả tang Nguyễn Thành Quanh điều khiển xe múc khai thác cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, Quanh không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát đã khai thác. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Thành Quanh về hành vi: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”. Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.