Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng dưới hình thức cầm cố tài khoản iCloud
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Công (sinh năm 1991, trú tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ TC79 cầm đầu, lợi dụng không gian mạng để hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều tỉnh, thành phố .
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/triet-pha-duong-day-cho-vay-lai-nang-duoi-hinh-thuc-cam-co-tai-khoan-icloud-post675272.antd