Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng dưới hình thức cầm cố tài khoản iCloud

Từ nguồn ma túy ở Campuchia, các đối tượng đưa hàng qua Hưng Yên, về Hà Nội, hình thành mạng lưới tiêu thụ với nhiều mắt xích có quan hệ gia đình, tình cảm và bạn bè. Quá trình bóc gỡ đường dây, lực lượng Công an còn phát hiện việc sử dụng tiền mua bán ma túy để giao dịch vàng, nhà đất, nhằm chuyển hóa lợi nhuận bất hợp pháp thành tài sản khác.