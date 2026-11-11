An Giang: Đình chỉ 82 bến thủy, 74 phương tiện không đủ điều kiện hoạt động

Sáng 11/11, đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, từ sau vụ lật ca nô làm 15 du khách Ấn Độ tử vong tại đặc khu Phú Quốc ngày 11/7/2026, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng rà soát toàn bộ quy trình, công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải thủy.

Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an các xã, phường, đặc khu tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Cụ thể, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 20/7/2026 về tổng rà soát toàn bộ phương tiện thủy, cảng biển, bến thủy nội địa, công tác quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải thủy và du lịch và Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 5/8/2026 về việc thành lập các tổ kiểm tra liên ngành.

Theo đại tá Nguyễn Hải Dương, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an các xã, phường, đặc khu tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trong đó, chú trọng hoạt động vận tải hành khách, phương tiện phục vụ du lịch tại các địa bàn trọng điểm như đặc khu Phú Quốc.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.

Qua kiểm tra, Công an tỉnh An Giang yêu cầu đình chi, tạm dừng hoạt động đối với 82 bến và 74 phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực thành lập các tổ kiểm lượng cảnh sát đường thủy, tổ chức 70 cuộc kiểm tra đối với các bến tàu khách, 25 phương tiện vận chuyển hành khách, 50 phương tiện du lịch; phát hiện.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản 17 trường hợp vi phạm, xử phạt 32,5 triệu đồng; yêu cầu đình chi, tạm dừng hoạt động đối với 82 bến thủy nội địa và 74 phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động.