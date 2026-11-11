Nhiều giám đốc hầu tòa vụ tiêu thụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả, chi 17 tỷ đồng hối lộ

Sáng 11/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ tiêu thụ hơn 1 triệu bình bột chữa cháy, thu lời trên 344 tỷ đồng. Vụ án xảy ra tại Công ty Vietlink, Công ty An Phú và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Đặng Quốc Hoàng tại phiên tòa sáng 11/11.

Các bị cáo Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, Giám đốc Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (SN 1983, Giám đốc Công ty cổ phần Điện và Chiếu sáng An Phú) và Đồng Lượng (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phạm Đức Cảnh (SN 1979, cựu Giám đốc Xí nghiệp xây dựng PCCC, Công an TP.HCM), Phạm Thị Hương (SN 1987, Giám đốc Công ty Phương Nam) và Đặng Kim Tựu (SN 1984, Trưởng phòng thuộc Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Đồng Lượng, quốc tịch Trung Quốc.

Các bị cáo Nguyễn Đức Trung (SN 1982, Trưởng phòng thuộc Viện Đo lường Việt Nam), Nguyễn Khắc Toàn (SN 1988, Trưởng phòng thuộc Công ty cổ phần TechBoss); Đinh Xuân Các (SN 1989, Giám đốc Công ty cổ phần TechBoss) cùng bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Trong phần thủ tục, Hội đồng xét xử cho biết có 10 người liên quan vụ án đã được triệu tập nhưng họ có đơn xin vắng mặt. Bị cáo Đồng Lượng đề nghị hoãn xét xử do sự vắng mặt của người liên quan.

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của bị cáo cùng người liên quan, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định dời phiên tòa sang ngày 30/11.

Theo cáo trạng, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân thành lập, điều hành Công ty Vietlink chuyên nhập khẩu, sản xuất thiết bị PCCC nhãn hiệu Dragon. Từ năm 2019, doanh nghiệp nhập khẩu bột chữa cháy không đảm bảo chất lượng, vỏ bình và linh kiện từ Công ty Long Thành (Trung Quốc) để sản xuất tại Việt Nam.

Quá trình hoạt động, Công ty Long Thành cử Đồng Lượng sang giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vietlink. Sau đó, Vietlink sản xuất, bán cho các đại lý hơn một triệu bình bột chữa cháy, thu lời trên 344 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thị Hương.

Ngày 23/12/2024, Hoàng chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh sang Công ty An Phú. Taị đây, Phùng Hữu Lợi, Hoàng cùng Lượng tiếp tục điều hành hoạt động này. Năm 2025, Công ty An Phú sản xuất, tiêu thụ hơn 226.000 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, tạo ra doanh thu hơn 117 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này còn sản xuất hơn 7.000 bình nhãn hiệu 990, qua đó tiêu thụ 1.392 bình, thu hơn 561 triệu đồng. Từ tháng 3/2021 đến 7/2022, Cảnh nhờ Phạm Thị Hương thành lập Công ty TNHH Công nghệ PCCC Phương Nam, sau đó thuê Đặng Kim Tựu làm Trưởng phòng Kỹ thuật.

Cáo trạng nêu, tháng 6/2023, khi Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định bình chữa cháy, Ngân thỏa thuận với Cảnh để Hương và Tựu chỉ đạo nhân viên kiểm định sai quy trình, cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng cho các sản phẩm do Công ty Vietlink sản xuất.

Theo VKS, bị can Ngân đã đưa hối lộ hơn 17 tỷ đồng, gồm đưa cho Cảnh hơn 14 tỷ đồng, Hương hơn hai tỷ đồng, Tựu nhận 160 triệu đồng.

Vụ án có 9 bị cáo.

Ngoài ra, Công ty cổ phần TechBoss có chức năng hiệu chuẩn máy móc, thiết bị. Khi đến làm việc với Công ty Phương Nam, Nguyễn Đức Trung biết máy móc không đạt chuẩn nhưng vẫn thông báo với Nguyễn Khắc Toàn về việc các thiết bị đạt yêu cầu và có thể cấp kết quả hiệu chuẩn.

Cơ quan tố tụng làm rõ, trong các năm từ 2022 - 2024, Trung cùng Toàn và Các đã cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam, thu hơn 353 triệu đồng.

Sau đó, Trung nhận hơn 156 triệu đồng, Toàn và Các hưởng lợi tổng cộng hơn 196 triệu đồng.