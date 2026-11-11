Cảnh báo ma túy thế hệ mới ngụy trang tinh vi: Hiểm họa khó lường

Do vắng mặt hơn 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có đại diện một số doanh nghiệp được xác định là đầu mối liên quan đến hoạt động sản xuất hàng giả, cùng với việc luật sư bào chữa cho bị cáo Liang có đơn xin hoãn phiên tòa, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 30/11.