Nam thanh niên 18 tuổi mất tích, thi thể được tìm thấy dưới sông ở Nghệ An

Sáng 11/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên H.X.Q. (18 tuổi) dưới sông, sau 2 ngày mất tích.

Theo thông tin gia đình chia sẻ trên mạng xã hội, khoảng 4h ngày 9/11, Q. rời khỏi nhà. Sau nhiều giờ không thể liên lạc với con, người thân đã nhờ một nhóm hỗ trợ tìm kiếm đăng thông tin lên mạng xã hội.

Người dân đứng bên bờ sông theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: D.N.Q

Sau đó, gia đình nhận được thông tin Q. gặp nạn tại khu vực sông, đoạn qua cầu Diễn Thành nên đã nhờ các thành viên nhóm hỗ trợ đến tìm kiếm.

Đến khoảng 8h30 ngày 11/11, lực lượng chức năng cùng các nhóm cứu hộ tìm thấy thi thể em Q. dưới sông.

Gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa em Q. về lo hậu sự. Nguyên nhân và diễn biến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.