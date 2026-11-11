Cứu hộ hai cá thể chim hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp

Đơn vị chức năng tiếp nhận cá thể chim hoang dã để bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ông Võ Trí Dũng, trú tại thôn Dương Thủy và ông Lê Minh Oánh, trú tại thôn Tiền Phong, xã Tân Mỹ đã phát hiện hai cá thể chim hoang dã và chủ động liên hệ, tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương để được bảo vệ, chăm sóc theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai cá thể chim gồm một cá thể diều lửa (tên khoa học Haliastur indus) và một cá thể diều hâu (tên khoa học Milvus migrans). UBND xã Tân Mỹ đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao hai cá thể chim cho cơ sở cứu hộ chuyên trách.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe, chăm sóc và phục hồi khả năng sinh tồn của hai cá thể chim. Khi đáp ứng các điều kiện cần thiết, các cá thể sẽ được xem xét thả lại về môi trường tự nhiên theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Mỹ, việc hai người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng là hành động tích cực, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã. Những việc làm này góp phần nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã, đồng thời chung tay bảo tồn đa dạng sinh học.

Đơn vị chức năng tiếp nhận cá thể chim hoang dã để bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: TTXVN phát

Chính quyền xã Tân Mỹ khuyến cáo, khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc, bị thương hoặc có dấu hiệu bị săn bắt, mua bán trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm hoặc công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Người dân không tự ý săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định pháp luật.

Việc tiếp nhận, cứu hộ và tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên không chỉ góp phần bảo vệ các loài sinh vật mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.