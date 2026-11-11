Bé gái sơ sinh nặng 2,7kg bị bỏ lại bên đường

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cho chính quyền địa phương, đồng thời hỗ trợ đưa cháu bé đến Bệnh viện Ngọc Lặc để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe.

Bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường

Theo thông tin ban đầu, bé gái nặng khoảng 2,7kg. Hiện cháu đang được các y, bác sĩ cùng người dân quan tâm, chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Trao đổi về sự việc, ông Đỗ Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử đoàn công tác xuống hiện trường, phối hợp hỗ trợ đưa cháu bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bảo đảm việc chăm sóc kịp thời.

Cháu bé được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc

Đồng thời, UBND xã đã báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên để xin hướng dẫn phương án xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương cũng mong muốn cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé sớm biết thông tin và trở về nhận con, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết sự việc.