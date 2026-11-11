Triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỉ số bóng đá liên quan nhiều cầu thủ

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an) cho biết, vừa đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và bóng rổ, dàn xếp tỉ số các trận đấu. Vụ án xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương khác.

Đối tượng Vũ Chí Công.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về tội Đánh bạc. Trong đó, Vũ Chí Công (28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) bị cáo buộc cầm đầu.

Trước đó, trong các ngày 16 - 17/8, Cục C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an nhiều địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TP.HCM, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2024, Công bàn với Phạm Thành Chung về việc thu mua kèo cá độ thể thao đối với những trận đấu được dàn xếp tỉ số từ các đối tượng người nước ngoài. Những kèo này được đánh giá có tỉ lệ thắng cược cao.

Sau khi thống nhất, Công và Chung phân loại các kèo có thể đặt cược, thực hiện việc chuyển, nhận tiền cá độ và cùng tham gia đánh bạc để hưởng lợi.

Công thuê nhiều người trực tiếp đặt cược, Chung sử dụng các tài khoản cá độ do Công giới thiệu để đánh bạc. Công còn liên hệ với Nguyễn Đức Ninh (người chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP) để tìm kiếm tài khoản phục vụ việc đặt cược.

Cơ quan chức năng làm rõ, thông qua Ninh, nhóm của Công thuê nhiều tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và một số đối tượng khác để thực hiện các lệnh đặt cược theo yêu cầu của Công.

Một số đối tượng khác liên quan đến vụ án.

Công còn thuê nhiều đối tượng sử dụng những tài khoản được cung cấp để cá độ trên các trang M88, OK9, BK8, FB88... có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Đường dây của Công cũng móc nối với những người liên quan đến các câu lạc bộ thể thao nhằm dàn xếp tỉ số, tạo lợi thế khi đặt cược. Trong đó, Công đề nghị một thành viên Ban huấn luyện CLB bóng đá Long An thỏa thuận, yêu cầu một số cầu thủ thi đấu dưới sức, nhằm dàn xếp tỉ số theo kịch bản do Công đưa ra.

Theo cáo buộc, một số trận đấu bị điều tra hành vi dàn xếp tỉ số gồm: Trận CLB Quy Nhơn thắng Long An 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia hồi tháng 10/2025; trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia tháng 11/2025.

Cũng theo cơ quan điều tra, hành vi dàn xếp tỉ số nhằm giúp Công đặt cược vào các trận đấu liên quan. Sau đó, Công chuyển tiền trả công cho Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam và các cầu thủ tham gia.

Cơ quan công an bước đầu xác định, tổng số tiền Vũ Chí Công và các đối tượng sử dụng để cá độ thể thao lên đến hàng tỷ đồng.