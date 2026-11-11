Bắt tạm giam người phụ nữ tổ chức cho 10 người Bangladesh ở lại Việt Nam trái phép

Trước đó, ngày 27/10/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an xã Tân Đông và Công an xã Tân Hội tiến hành kiểm tra lưu trú tại nhà ông P.V.A. (SN 1979, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông) và nhà chị T.T.N. (SN 1996, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hội).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 người đàn ông quốc tịch Bangladesh, từ 22 đến 55 tuổi, đang lưu trú tại 2 địa điểm trên nhưng không thực hiện đăng ký khai báo tạm trú. Đáng chú ý, những người này đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ năm 2024 đến thời điểm kiểm tra.

Qua xác minh, Công an xác định, bà Trần Thị Phấn là người thuê nhà của ông A. và chị N. để bố trí chỗ ở cho nhóm 10 lao động Bangladesh. Những người này được thuê làm việc tại các công trình xây dựng trên địa bàn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam Trần Thị Phấn. Ảnh: Công an Tây Ninh

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Phấn khai nhận dù biết nhóm lao động Bangladesh đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục thuê nhà cho họ ở và làm việc do có nhu cầu tuyển công nhân, trong khi chi phí thuê lao động thấp hơn so với lao động trong nước. Đến tháng 9/2026, bà Phấn thuê nhà tại xã Tân Đông và xã Tân Hội để bố trí nơi ở cho số lao động này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Phấn để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo các cá nhân, tổ chức không tự ý tiếp nhận, cho thuê nhà, tạo việc làm hoặc che giấu người nước ngoài không có giấy tờ xuất nhập cảnh, thị thực (visa) hoặc giấy tờ chứng nhận tạm trú hợp lệ. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.