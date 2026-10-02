Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo tiền từ thiện

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Vương và Lợi đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên cả nước. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, các đối tượng thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền, trong đó có việc mua thẻ cào điện thoại và mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế. Sau khi thực hiện các bước che giấu dòng tiền, các đối tượng chuyển tiền về tài khoản cá nhân để sử dụng, chia nhau tiêu xài. Ngày 1-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.