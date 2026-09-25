Khởi sắc ở Lũng Hoài

Ông Lý Văn Sinh (khu Lũng Hoài, xóm Trung Thành, xã Thần Sa) chăm sóc đàn bò.

Lũng Hoài nằm ở khu vực còn nhiều khó khăn của xã Thần Sa. Trước đây, việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại, sản xuất chủ yếu dựa vào cây ngô, thu nhập bấp bênh.

Những năm gần đây, diện mạo khu dân cư có nhiều chuyển biến khi đường giao thông được mở rộng, điện lưới được đưa về, điều kiện thông tin liên lạc từng bước cải thiện.

Gia đình ông Lý Văn Sinh là một trong những hộ ở Lũng Hoài đang từng bước thay đổi cách làm kinh tế. Trên diện tích đất sản xuất của gia đình, bên cạnh trồng ngô, ông đầu tư phát triển chăn nuôi. Hiện đàn bò của gia đình duy trì 7 con, trở thành nguồn tích lũy quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập.

Ông Sinh chia sẻ: Đường đã được mở rộng, việc đi lại thuận tiện hơn, nông sản làm ra cũng có thương lái đến tận nơi thu mua. Đây là động lực để người dân yên tâm sản xuất.

Không chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp, một số gia đình lựa chọn hướng đi khác để cải thiện thu nhập. Gia đình ông Lý Văn Lù từng là hộ nghèo. Để có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, hai người con của ông đi làm việc ở nước ngoài. Từ những khoản tiền các con chắt chiu gửi về, gia đình có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới khang trang hơn.

Khu dân cư người Mông ở Lũng Hoài đang đổi thay từng ngày

Những chuyển biến ở Lũng Hoài đang được thể hiện rõ qua điều kiện sinh hoạt, sản xuất và cách người dân chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế. Năm 2015, 100% hộ dân ở khu Lũng Hoài thuộc diện nghèo.

Đến nay, đã có 21 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 52,3%. Đây là kết quả từ sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của người dân.

Tuy vậy, sinh kế của phần lớn hộ dân vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp, quy mô sản xuất nhỏ, khả năng tích lũy còn hạn chế. Việc tiếp tục hỗ trợ sinh kế phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất sẽ giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Theo ông Tạ Việt Hồng, Chủ tịch UBND xã Thần Sa, những năm qua, các chương trình hỗ trợ sinh kế cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng đã tạo thêm điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhiều hộ đã thoát nghèo, có điều kiện xây dựng nhà cửa, mua sắm những tài sản phục vụ cuộc sống.

Thời gian tới, xã Thần Sa tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ người dân lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập. Sự chủ động của người dân sẽ góp phần quan trọng vào việc duy trì kết quả giảm nghèo, cải thiện đời sống.

Những chuyển biến về hạ tầng, sinh kế và đời sống đang tạo điều kiện để người dân Lũng Hoài từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập. Với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước cùng tinh thần chủ động vươn lên của mỗi gia đình, Lũng Hoài đang từng bước tạo dựng cuộc sống ổn định hơn, hướng tới giảm nghèo bền vững.