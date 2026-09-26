TP. Hồ Chí Minh: Ngành Công Thương cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Cụ thể hóa 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đang cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng những giải pháp trọng tâm, gắn chuyển đổi số với cải cách quản lý, phát triển công nghiệp, logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa quyết định đối với quá trình phát triển đất nước. Nghị quyết đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến thương mại và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố phiên bản thử nghiệm HCMCInvest, nền tảng xúc tiến đầu tư số giúp chuẩn hóa dữ liệu, kết nối nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư.

Trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trên phạm vi toàn Thành phố. Theo Kế hoạch số 27-KH/BCĐTP về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Thành phố tập trung hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng; thúc đẩy chính quyền số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Với lĩnh vực quản lý gắn trực tiếp với sản xuất công nghiệp, thương mại, logistics, năng lượng và hệ sinh thái doanh nghiệp, Sở Công Thương được xác định là một đầu mối quan trọng trong quá trình này. Việc đưa khoa học, công nghệ và dữ liệu vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và hỗ trợ chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Ngày 18/8/2026, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 12616/SCT-KHTCTH, đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai 7 nội dung trọng tâm nhằm thực hiện Thông báo số 41-TB/CQTTBCĐ ngày 17/7/2026 của Ban Chỉ đạo Thành phố về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Thứ nhất là rà soát toàn bộ nhiệm vụ về chuyển đổi số, Đề án 06 và Nghị quyết 57-NQ/TW. Các nhiệm vụ được phân loại theo thời hạn hoàn thành trong năm 2026, chuyển tiếp sang năm 2027, nguy cơ chậm tiến độ, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ.

Sở yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, người chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành, nguồn lực và sản phẩm đầu ra. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và Đề án 06 được đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị và người đứng đầu.

Thứ hai là lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sở tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền tảng dữ liệu không gian quản lý và phát triển logistics trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, hoàn thiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về chiến lược phát triển công nghiệp Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ ba là chuyển đổi số. Sở tập trung triển khai có kết quả, thực chất Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số tại Sở Công Thương. Cùng với đó, yêu cầu xây dựng và làm sạch cơ sở dữ liệu, gắn chặt với quy trình nghiệp vụ và thủ tục hành chính.

Thứ tư là xây dựng và làm sạch cơ sở dữ liệu, với nguyên tắc dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, đồng thời có thể đưa vào vận hành, khai thác ngay mà không phải chờ hoàn thiện 100% dữ liệu.

Thứ năm là bố trí vốn đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sở yêu cầu tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải ngân, đồng thời hạch toán rõ đầu vào, đầu ra, đánh giá tác động và hiệu quả thực chất của từng nhiệm vụ, hạn chế đầu tư dàn trải, lãng phí.

Thứ sáu là bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và dữ liệu. Các hệ thống số, nền tảng số và cơ sở dữ liệu phải được thẩm định an toàn ngay từ khâu thiết kế, xây dựng đến vận hành. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý hệ thống chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn trong phạm vi quản lý.

Thứ bảy là phát triển nguồn nhân lực số thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số, văn hóa số và kỹ năng khai thác dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Gắn chuyển đổi số với công nghiệp và logistics

Việc cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW tại Sở Công Thương được đặt trong mối liên hệ với phát triển công nghiệp, thương mại và logistics. Theo định hướng của ngành, dữ liệu, công nghệ và năng lực số được đưa vào công tác quản lý, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cụ thể hóa Nghị quyết 57, TP. Hồ Chí Minh tập trung đầu tư hạ tầng kết nối vật lý và số, phát triển mạng lưới logistics hiện đại, thông minh gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu và các khu thương mại tự do.

Trả lời phóng viên Báo Công Thương, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngành Công Thương Thành phố sẽ tập trung vào một số trụ cột nhằm nâng cao hiệu quả liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Một định hướng là tổ chức lại không gian sản xuất theo mô hình phân tầng chức năng và chuyên môn hóa. TP. Hồ Chí Minh tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phân phối và tiêu thụ; các địa phương khác phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, logistics biên giới và vùng nguyên liệu.

Định hướng này nhằm hình thành chuỗi sản xuất kết nối vùng nguyên liệu với khu vực chế biến, phân phối và xuất khẩu. Các địa phương cần phối hợp trong xây dựng, triển khai quy hoạch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới hình thành bản đồ chuỗi giá trị vùng với sự phân vai rõ ràng.

Ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh cũng định hướng thiết lập cơ chế điều phối vùng chính thức, tạo nền tảng phối hợp giữa các địa phương, giảm xung đột quy hoạch, tối ưu phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Song song đó là đầu tư hạ tầng kết nối vật lý và số, phát triển mạng lưới logistics hiện đại, thông minh gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu và các khu thương mại tự do. Việc kết nối hạ tầng giao thông, logistics, hệ thống khu công nghiệp, khu công nghệ cao và vùng nguyên liệu được xác định là nền tảng hình thành chuỗi cung ứng tích hợp quy mô lớn cho khu vực phía Nam.

Thành phố cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp liên kết kinh tế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên vùng, tập trung vào môi trường, năng lượng xanh và nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Các chương trình liên kết với các tỉnh, thành tiếp tục được triển khai từ sản xuất nguyên phụ liệu thay thế nhập khẩu, đào tạo nhân lực công nghiệp đến kết nối doanh nghiệp, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng từ sản xuất, thu hoạch, lưu trữ, chế biến đến tiêu dùng và hình thành “Chuỗi cung ứng Xanh” theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, Sở Công Thương đang phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành kế hoạch xây dựng các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng đến năm 2030.

Mục tiêu được nêu là hình thành tối thiểu 4 cụm liên kết ngành, tập trung vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu gồm cơ khí; điện tử, công nghệ thông tin; hóa dược, cao su nhựa; chế biến lương thực, thực phẩm. Thành phố đồng thời hướng tới thu hút các doanh nghiệp đầu chuỗi lớn tham gia dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực quản trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với 7 nhóm nhiệm vụ được cụ thể hóa, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đang gắn triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW với các yêu cầu về dữ liệu, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, an toàn thông tin và nhân lực số. Các nhiệm vụ đồng thời được đặt trong định hướng phát triển công nghiệp, logistics và liên kết chuỗi giá trị của Thành phố đến năm 2030.