Doanh nghiệp do ông Bùi Cao Nhật Quân lãnh đạo tiếp tục bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn, trong thời gian từ ngày 29/9 đến 9/10/2026.

Nếu giao dịch hoàn tất, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu tại Novaland từ khoảng 181 triệu cổ phiếu xuống còn 178,3 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,424% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, Diamond Properties tiếp tục là cổ đông lớn thứ hai tại Novaland, sau Novagroup.

Đáng chú ý, đây là lần thứ tư Diamond Properties đăng ký hoặc thực hiện bán cổ phiếu NVL kể từ đầu năm 2026. Trong tháng 3 và tháng 4, doanh nghiệp này đã có hai lần chủ động bán cổ phiếu NVL. Bên cạnh đó, một lượng cổ phiếu NVL do Diamond Properties sở hữu từng bị công ty chứng khoán bán giải chấp.

Theo tìm hiểu, ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, hiện là người quản lý doanh nghiệp tại Diamond Properties.

Không chỉ Diamond Properties, Công đoàn cơ sở CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va cũng vừa đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ hoạt động của Công đoàn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, từ ngày 28/9 đến 26/10/2026.

Trước giao dịch, Công đoàn Novaland đang sở hữu khoảng 4,23 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 0,176% vốn điều lệ. Nếu bán thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, lượng sở hữu sẽ giảm còn khoảng 1,73 triệu đơn vị, tương đương 0,072% vốn.

Động thái bán cổ phiếu của các cổ đông diễn ra ngay trước thời điểm Novaland dự kiến triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án đã công bố, Novaland dự kiến chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Nếu phát hành thành công toàn bộ, Novaland dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 8/10 đến 29/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 8/10 đến 26/10.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL hiện giao dịch quanh mức 11.850 đồng/cp, đưa vốn hóa Novaland lên khoảng 28.464 tỷ đồng.