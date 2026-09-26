Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; cán bộ các ban, công đoàn xã, phường và cán bộ công đoàn cơ sở.

Báo cáo viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn, tập huấn những nội dung trọng tâm về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn theo Quy định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nội dung tập trung làm rõ chủ thể, đối tượng, phạm vi, phân cấp; phân biệt kiểm tra và giám sát; các quy trình kiểm tra chấp hành Điều lệ, kiểm tra tài chính, tài sản, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề; đồng thời hướng dẫn hệ thống hồ sơ, biểu mẫu, mốc thời gian và trách nhiệm thực hiện sau kết luận.

Các đại biểu cũng được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát tài chính tại công đoàn cơ sở; hướng dẫn thực hiện một cuộc kiểm tra theo ba giai đoạn: chuẩn bị, tiến hành và kết thúc; xác định các nhóm nội dung cần kiểm tra từ dự toán, quyết toán, thu - chi tài chính đến tiền, tài sản, công nợ, kế toán và lưu trữ.

Thông qua tập huấn, cán bộ công đoàn được củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao khả năng vận dụng các quy định vào thực tiễn; góp phần thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng thẩm quyền, đúng quy trình, tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.