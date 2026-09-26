Trước khi mua ô tô, hãy đọc điều này nếu không muốn hối hận sau vài tháng

Trước khi quyết định xuống tiền mua ô tô, hãy dành vài phút nhìn lại những sai lầm phổ biến dưới đây để tránh rơi vào cảnh "mua xe rồi mới thấy tiếc".

Chỉ tính tiền mua xe mà bỏ quên chi phí sử dụng

Giá lăn bánh thường là con số được quan tâm nhiều nhất khi chọn mua ô tô. Tuy nhiên, khoản tiền phải chi sau khi xe về nhà mới là điều ảnh hưởng lâu dài đến ngân sách.

Ngoài tiền trả góp (nếu vay mua xe), chủ xe còn phải chi cho bảo hiểm, bảo dưỡng định kỳ, đăng kiểm, thay lốp, phí gửi xe, nhiên liệu, phí sử dụng đường bộ và nhiều khoản phát sinh khác. Khi cộng dồn, đây có thể trở thành một khoản chi cố định đáng kể mỗi tháng.

Không ít người sau khi sở hữu xe mới nhận ra rằng số lần sử dụng không nhiều nhưng chi phí duy trì lại luôn hiện hữu, khiến áp lực tài chính tăng lên đáng kể.

Mua ô tô theo cảm xúc thay vì nhu cầu thực tế

Có người quyết định mua ô tô vì thấy bạn bè đều đã sở hữu, có người muốn tự thưởng cho bản thân sau nhiều năm làm việc, cũng có người đơn giản là quá yêu thích một mẫu xe.

Những lý do này hoàn toàn dễ hiểu, nhưng nếu không cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế, khả năng hối hận sẽ cao hơn.

Chẳng hạn, một gia đình chủ yếu di chuyển trong nội thành nhưng lại chọn mẫu SUV cỡ lớn, hoặc một người đi làm gần nhà vẫn đầu tư ô tô dù mỗi tuần chỉ sử dụng vài lần. Khi chiếc xe nằm trong bãi nhiều hơn trên đường, nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu khoản tiền đó có thể được sử dụng hiệu quả hơn hay không.

Xem nhẹ bài toán chỗ đỗ xe

Nhiều người chỉ tập trung vào việc lái xe mà quên mất một vấn đề rất thực tế: xe sẽ đỗ ở đâu khi không sử dụng?

Tại các thành phố lớn, việc tìm chỗ gửi xe lâu dài hoặc bãi đỗ thuận tiện không hề đơn giản. Có người phải gửi xe cách nhà khá xa, có người phải chi thêm vài triệu đồng mỗi tháng chỉ để thuê chỗ đỗ.

Ngay cả khi đi ăn uống, mua sắm hay gặp gỡ bạn bè, việc tìm nơi gửi xe cũng có thể mất nhiều thời gian và chi phí hơn dự tính. Điều này khiến sự tiện lợi ban đầu giảm đi đáng kể.

Vay mua xe vượt quá khả năng chi trả

Không ít người chấp nhận vay số tiền lớn với suy nghĩ chỉ cần cố gắng vài năm sẽ ổn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tồn tại những khoản chi bất ngờ như sửa chữa nhà cửa, chăm sóc sức khỏe hay biến động thu nhập.

Nếu khoản trả góp chiếm phần lớn thu nhập hằng tháng, chiếc xe rất dễ trở thành gánh nặng tài chính thay vì phương tiện phục vụ cuộc sống.

Điều khiến nhiều người tiếc nuối không phải việc vay mua xe, mà là lựa chọn mức vay vượt quá khả năng cân đối ngân sách của gia đình.

Chọn xe để thể hiện hơn là để sử dụng

Một số người sẵn sàng chi thêm để sở hữu phiên bản cao cấp hoặc mẫu xe lớn hơn chỉ vì muốn tạo ấn tượng với người khác.

Tuy nhiên, những dòng xe càng đắt tiền thường kéo theo chi phí bảo dưỡng, nhiên liệu, phụ tùng và bảo hiểm cao hơn. Trong khi đó, nhiều tính năng hiện đại lại hiếm khi được sử dụng trong quá trình di chuyển hằng ngày.

Sau một thời gian, không ít chủ xe nhận ra mình đang bỏ thêm rất nhiều tiền cho những tiện ích gần như không cần đến.

Kỳ vọng chiếc xe sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống

Không ít người cho rằng chỉ cần sở hữu ô tô thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và thoải mái hơn.

Thực tế, ô tô chỉ là một phương tiện hỗ trợ việc đi lại. Nếu công việc vẫn bận rộn, thời gian vẫn eo hẹp và ngân sách mỗi tháng phải gánh thêm nhiều khoản chi, chiếc xe khó có thể mang đến cảm giác như những gì từng kỳ vọng.

Khoảng cách giữa mong đợi và thực tế càng lớn thì cảm giác thất vọng càng dễ xuất hiện. Điều khiến nhiều người tiếc không phải bản thân chiếc xe, mà là việc đưa ra quyết định quá nhanh khi chưa tính toán đầy đủ.

Không thể phủ nhận ô tô mang lại nhiều lợi ích cho những gia đình thường xuyên di chuyển, có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc cần phục vụ công việc. Tuy nhiên, giá trị của chiếc xe chỉ được phát huy khi phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính.

Điểm chung của nhiều người mua ô tô rồi hối hận không phải vì chọn sai mẫu xe, mà vì chưa chuẩn bị kỹ cho những khoản chi và thay đổi trong cuộc sống sau khi sở hữu xe.

Trước khi quyết định xuống tiền, hãy dành thời gian tính toán toàn bộ chi phí sử dụng, đánh giá tần suất di chuyển cũng như mục đích sử dụng thực tế. Khi chiếc xe được mua dựa trên nhu cầu thay vì cảm xúc nhất thời, khả năng hài lòng trong suốt quá trình sử dụng sẽ cao hơn và cũng giúp hạn chế những tiếc nuối về sau.