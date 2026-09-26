195 đơn vị máu được tiếp nhận từ chương trình hiến máu tình nguyện
Ngày 26/9, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Chung tay hiến máu - Trao đi hy vọng”, thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến từ nhiều đơn vị tham gia.
Đây là đợt hiến máu tình nguyện thứ ba trong năm 2026 do Đoàn trường phát động. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận 195 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Anh Võ Vũ Linh, Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu chia sẻ, hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên được nhà trường duy trì nhiều năm qua, góp phần xây dựng “ngân hàng máu sống” và giáo dục tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng cho đoàn viên, sinh viên. Nhà trường kỳ vọng những đợt hiến máu tiếp theo sẽ tiếp tục thu hút đông đảo người tham gia, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị.
Phong trào hiến máu tình nguyện tại Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau những năm gần đây ngày càng lan toả, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên và nhiều tầng lớp nhân dân, góp phần sẻ chia sự sống với những bệnh nhân cần truyền máu.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/195-don-vi-mau-duoc-tiep-nhan-tu-chuong-trinh-hien-mau-tinh-nguyen-a132738.html