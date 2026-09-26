Giá cà phê hôm nay 26/9: Đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay ngày 26/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng, hiện ở quanh mốc 93.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 1.100 đồng/kg, hiện ở mức 93.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 1.100 đồng/kg, hiện ở mức 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.100 đồng/kg, hiện ở mức 93.500 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 26/9/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 77 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.367 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 70 USD/tấn, đạt 3.342 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 3,25 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 278,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 3,55 US cent/pound, đạt 271,25 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng mạnh trên các sàn giao dịch, khi đồng USD suy yếu thúc đẩy hoạt động mua bù vị thế bán khống của các quỹ đầu tư, qua đó tạo lực đẩy cho giá.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng mạnh trên các sàn giao dịch kỳ hạn, trong đó Arabica và Robusta đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Động lực chính hỗ trợ giá đến từ việc chỉ số USD (DXY) suy yếu, qua đó thúc đẩy hoạt động mua bù vị thế bán khống của các quỹ đầu tư.

Đồng USD suy yếu khiến các mặt hàng được định giá bằng USD, trong đó có cà phê, trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, sau thời gian giá cà phê chịu sức ép giảm, các quỹ đang duy trì vị thế bán có xu hướng mua lại hợp đồng để đóng vị thế, qua đó tạo thêm lực đẩy cho giá.

Tuy nhiên, đà tăng hiện tại chủ yếu phản ánh yếu tố tài chính và hoạt động giao dịch ngắn hạn, chưa cho thấy sự thay đổi rõ rệt về cán cân cung - cầu cà phê toàn cầu. Triển vọng nguồn cung dồi dào vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá, trong khi diễn biến của đồng USD và hoạt động của các quỹ đầu tư được dự báo tiếp tục chi phối thị trường trong ngắn hạn.