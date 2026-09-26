Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm việc với đối tác Đức về điện gió

Mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực phát triển điện gió

Tại các buổi tiếp, về phía Việt Nam, có đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số; Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức; Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC).

Tại buổi tiếp Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu, phía GWEC có ông Ben Backwell, Giám đốc điều hành; bà Rebecca Williams Phó Giám đốc điều hành và ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc GWEC Việt Nam. Đại diện GWEC đã nêu định hướng phát triển của thị trường điện gió Việt Nam trong thời gian tới và đề xuất hỗ trợ của GWEC đối với Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài tại các buổi tiếp song phương với đối tác.

Đáp lại, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cảm ơn GWEC đã phối hợp để thực hiện tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Điện gió ngoài khơi ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức” vừa được diễn ra một cách rất chu đáo và thành công; cũng như cảm ơn GWEC đã tổ chức thành công sự kiện Asia Pacific Wind Energy Summit được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10 - 11/6/2026 vừa qua. Đây là một diễn đàn giúp quảng bá về chính sách, hạ tầng, chuỗi cung ứng của Việt Nam đến với các nhà đầu tư, nhà sản xuất thiết bị và các tổ chức tín dụng về điện gió trên thế giới.

Với vai trò là một tổ chức đại diện toàn cầu cho ngành năng lượng gió, Bộ Công Thương đề nghị GWEC với tiếng nói của mình kêu gọi các nhà đầu tư, các nhà sản xuất thiết bị, các tổ chức tín dụng quốc tế thực hiện đầu tư vào các dự án điện gió tại Việt Nam đáp ứng theo mục tiêu, định hướng của Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và bảo đảm an ninh năng lượng; tìm kiếm đối tác Việt Nam để hợp tác, chuyển giao công nghệ giúp Việt Nam tự chủ được một phần công nghệ, tham gia sâu trong chuỗi giá trị phát triển điện gió ngoài khơi trên thế giới.

Được thành lập vào năm 2005, Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu là tổ chức đại diện toàn cầu cho ngành năng lượng gió, với hơn 1.500 thành viên tại hơn 80 quốc gia, bao gồm các nhà phát triển dự án, nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà cung cấp thiết bị hàng đầu. Các doanh nghiệp thành viên của GWEC đại diện cho khoảng 70% tổng công suất điện gió lắp đặt trên toàn thế giới.

Tiếp sau đó, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đã có buổi làm việc song phương với Siemens Energy. Về phía Siemens, tham dự buổi tiếp có ông Pratyush Nag - Giám đốc Quản Lý và Phát triển sản phẩm Toàn cầu; ông Oliver Berendt - Giám đốc mảng chuyển giao công nghệ, điện gió ngoài khơi; ông Niels Steenberg - Giám đốc điện gió ngoài khơi khu vực châu Á – Thái Bình Dương và bà Lê Thị Phương Nhi, Giám đốc Điều hành Siemens Energy Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đã chia sẻ về quy hoạch điện gió nói chung của Việt Nam, trong đó có điện gió ngoài khơi theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hai bên trao đổi về các điều kiện cần thiết để hình thành ngành công nghiệp, chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất điện gió ngoài khơi tại Việt Nam; đồng thời thảo luận cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao công nghệ hiệu quả, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Việt Nam, qua đó tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi khu vực và toàn cầu.

Tăng nội lực, làm chủ chuỗi cung ứng điện gió

Thứ trưởng cho biết thêm, Bộ Công Thương đang xây dựng danh mục các công cụ quan trọng liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh quốc gia, đặc biệt là đầu tư điện gió ngoài khơi. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ được dịch vụ hậu cần và dịch vụ OEM.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đã có các buổi tiếp song phương với lãnh đạo Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu; Giám đốc Siemens Energy và Giám đốc Ngân hàng Tái thiết Đức.

Cùng ngày, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đã tiếp ông Ostholl Mark, Giám đốc Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Tại buổi tiếp, ông Ostholl Mark đã giới thiệu tổng quát về KfW - ngân hàng đầu tư của Đức và các hoạt động, đóng góp của KfW trong thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, chuyển dịch năng lượng và hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Ông giới thiệu thêm về các giải pháp tài chính và cơ chế hỗ trợ hiện nay của KfW tại Việt Nam, bao gồm các chương trình tài trợ, cho vay và bảo lãnh đối với các dự án năng lượng.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh các giải pháp tài chính và hỗ trợ đầu tư tiềm năng cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, cũng như chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của KfW trong lĩnh vực này. Đại diện lãnh đạo KfW cảm ơn Thứ trưởng đã có những trao đổi cụ thể về tình hình phát triển điện gió ngoài khơi của Việt Nam và bày tỏ mong muốn của KfW đối với khung pháp lý, môi trường đầu tư và các cơ chế hỗ trợ cho các dự án tại Việt Nam trong tương lai.

Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực điện lực, công nghiệp có liên quan đến việc phát triển dự án điện gió và tự chủ, nội địa hoá, phát triển ngành công nghiệp điện gió. Với các kinh nghiệm phát triển điện gió trên thế giới, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đề nghị các đối tác tích cực tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để Bộ Công Thương hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan, góp phần thúc đẩy phát triển ngành điện gió ngoài khơi Việt Nam.

Tại các buổi tiếp song phương lãnh đạo Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC); Giám đốc Siemens Energy và Giám đốc Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, phát triển trong lĩnh vực điện gió.