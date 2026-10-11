Khi ý Đảng hợp lòng dân

Đột phá từ tư duy đến hành động (Bài 3):

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng lãnh đạo phường Hạc Thành đi kiểm tra công tác lập lại TTĐT, TTCC ở các tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành.

Đảng viên đi trước, người dân đồng thuận

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, thôn Minh Lộc, xã Vạn Lộc có 851 hộ với hơn 3.900 nhân khẩu. Đường tỉnh 526 chạy qua địa bàn thôn cũng là một trong những tuyến đường trung tâm của xã. Trước đây, tình trạng vi phạm hạ tầng, hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và các vi phạm về TTĐT, TTCC từng diễn ra khá phổ biến.

Thực hiện kế hoạch cao điểm thiết lập TTĐT, TTCC của UBND xã Vạn Lộc, chỉ sau hơn một tháng, diện mạo tuyến đường tỉnh 526 qua thôn Minh Lộc đã có nhiều thay đổi. Những vi phạm về hạ tầng, hành lang an toàn giao thông cơ bản được xử lý; vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch sẽ; nhiều biển, bảng, mái che sai quy định được tháo dỡ.

Đằng sau kết quả ấy là sự đồng thuận từ chi bộ đến người dân, trong đó tinh thần nêu gương của đội ngũ đảng viên được xác định là một trong những yếu tố quan trọng.

Anh Nguyễn Văn Đỉnh, Bí thư Chi bộ thôn Minh Lộc, cho biết: “Hiện chi bộ có 125 đảng viên, đông nhất trên địa bàn xã Vạn Lộc. Muốn xây dựng diện mạo đô thị văn minh, làng quê khang trang, trước hết mỗi người dân phải thay đổi nhận thức và hành động; trong đó, đảng viên phải là những người đi trước. Đó không phải là hô hào khẩu hiệu mà cần thay đổi thực sự, bắt đầu từ mỗi đảng viên, rồi lan tỏa đến mỗi người dân".

Từ nhận thức đến hành động, tinh thần nêu gương được thể hiện bằng những việc cụ thể. Khi đảng viên tự giác chấp hành, vận động gia đình thực hiện, cùng tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, việc tuyên truyền, vận động trong cộng đồng cũng trở nên thuận lợi hơn.

Theo anh Lê Văn Tuyến, Trưởng thôn Minh Lộc, sau đợt cao điểm, nhận thức của người dân về TTĐT, TTCC được nâng lên rõ rệt. Mỗi người dân giờ đây không chỉ chấp hành mà còn trở thành một “tuyên truyền viên”, nhắc nhở nhau cùng giữ gìn kết quả, không để vi phạm tái diễn.

Sự chuyển biến trên tuyến đường từng nhiều bất cập ở Minh Lộc cho thấy, khi mọi nhiệm vụ được cụ thể hóa, chi bộ và mỗi đảng viên thực sự nêu gương, “ý Đảng” sẽ hòa quyện cùng “lòng dân”.

Thống nhất trong nhận thức, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động

Tại phường Tĩnh Gia, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện ngay từ việc xác định thiết lập TTĐT, TTCC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; xây dựng đô thị an toàn, văn minh, sạch đẹp phải có sự lãnh đạo thường xuyên, kiên trì của cấp ủy, tổ chức thực hiện quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của người dân.

Bà Trần Thị Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tĩnh Gia, nhấn mạnh: “Yêu cầu đặt ra là thống nhất trong nhận thức, quyết tâm trong ý chí và quyết liệt trong hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu kỹ, hiểu sâu, thực hiện đúng quy định pháp luật; chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ đến cùng”.

Từ sự lãnh đạo đó, UBND phường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp cùng công an phường, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ dân phố tổ chức tập trung tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành, đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm. Không chỉ tập trung giải tỏa các khu vực bị lấn chiếm hành lang giao thông, vi phạm mà còn chú trọng duy trì kết quả sau giải tỏa; rà soát những “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông, biển báo, điểm đỗ xe, chợ dân sinh, các khu vực họp chợ tự phát để từng bước giải quyết căn cơ. Sau nhiều nỗ lực, những khu vực từng phức tạp như quanh chợ Còng, các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Lê Đình Châu, Lương Chí... đã có nhiều chuyển biến, được người dân ghi nhận và ủng hộ.

Tại phường Hạc Thành, Đảng ủy phường đã ban hành công văn về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Ngày 21/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã trực tiếp đến thăm, động viên và tặng quà các tổ công tác đang thực hiện cao điểm lập lại TTĐT, TTCC trên địa bàn phường Hạc Thành. Kiểm tra thực tế tại các tuyến phố, đồng chí Tô Anh Dũng đề nghị cán bộ, đảng viên và các tổ công tác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt, đúng quy định, chú trọng tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức tự giác của người dân.

Những chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở cho thấy, thiết lập TTĐT, TTCC không phải là nhiệm vụ mang tính thời điểm. Vấn đề cốt lõi là hình thành ý thức chấp hành thường xuyên trong cộng đồng.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh, thời gian qua đơn vị đã tích cực tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản về cao điểm thiết lập TTĐT, TTCC; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, giám sát công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Công an các xã, phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ra quân; 166/166 công an cấp xã đã xây dựng văn bản phân công trách nhiệm đến từng chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ.

Giữ kỷ cương từ những việc tưởng nhỏ

Những chướng ngại vật đặt trên vỉa hè, biển quảng cáo che khuất tầm nhìn, mái che sai quy định, việc sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép hay những điểm họp chợ cóc, chợ tự phát... từng là những hình ảnh đã từng quen thuộc trong đời sống đô thị suốt thời gian dài. Nhưng chính những điều tưởng như nhỏ ấy lại tác động trực tiếp đến an toàn giao thông, mỹ quan và chất lượng môi trường sống của người dân.

Bởi vậy, thiết lập TTĐT, TTCC không đơn thuần là dọn dẹp đường phố hay xử lý vi phạm. Đó là quá trình thiết lập lại những quy chuẩn trong đời sống đô thị; trong đó, pháp luật phải được thượng tôn, quyền lợi chính đáng của người dân phải được bảo đảm và trách nhiệm của mỗi cá nhân phải được đề cao.

Từ Vạn Lộc, Nông Cống đến Tĩnh Gia, Hạc Thành... có thể thấy một điểm chung, nơi nào cấp ủy thực sự vào cuộc, nhiệm vụ được xác định rõ, cán bộ, đảng viên nêu gương và chính quyền quyết liệt tổ chức thực hiện, nơi đó việc lập lại trật tự nhận được sự đồng thuận cao từ người dân.

Một diện mạo đô thị văn minh không thể chỉ được tạo nên bởi những đợt cao điểm. Đó phải là kết quả của sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trên hết là ý thức tự giác của mỗi người dân.

Trong hành trình ấy, không thể thiếu đi vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bởi khi đảng viên tự giác chấp hành, vận động gia đình cùng thực hiện; khi chi bộ “nói đi đôi với làm” từ việc tháo gỡ những vấn đề cụ thể trong đời sống, khoảng cách giữa chủ trương, chỉ đạo và thực tiễn sẽ được rút ngắn.

Kỷ cương đô thị không chỉ được thiết lập từ những văn bản, kế hoạch hay các đợt ra quân. Kỷ cương chỉ thực sự được tạo dựng và bền vững khi có sự thống nhất giữa “ý Đảng” và “lòng dân”. Đó cũng là nền tảng để hướng tới một tỉnh Thanh Hóa trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh và hiện đại.