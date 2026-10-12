Cử tri lo lắng về nội dung xấu độc từ video AI ngắn trên mạng xã hội

Ngày 12/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục Phiên họp thứ 7, xem xét, cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện tháng 9/2026; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, về báo cáo công tác dân nguyện tháng 9, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua đã góp phần kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cử tri và nhân dân mong muốn mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo tại phiên họp.

Bên cạnh đó, có một số vấn đề nổi lên được cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh, như: về tình trạng quá tải công việc của cán bộ, công chức cấp xã; về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, chất cấm trong chăn nuôi; về tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian qua; về tình trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa kịp thời, chưa đúng quy định; tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư do hát karaoke, tụ tập ăn nhậu kéo dài, sử dụng loa phường sai quy định;

Tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tình trạng chậm trễ trong việc cấp, tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sự ảnh hưởng từ các nội dung xấu độc từ video AI ngắn trên các nền tảng mạng xã hội tạo tâm lý gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, hành động người dùng, khả năng tập trung, thói quen sử dụng điện thoại (đặc biệt là thế hệ trẻ); giá xăng dầu được điều chỉnh tăng tại các kỳ điều hành tác động đến chi phí sản xuất, giá hàng hóa và đời sống nhân dân; người lao động bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội…

Tháng 9, các cơ quan đã tiếp nhận và xử lý 2.614 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến (giảm 1.201 đơn so với tháng 8/2026). Qua nghiên cứu, đã chuyển 235 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành 84 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân và nhận được 150 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với các đơn đã chuyển trước đó.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành nội dung thảo luận.

Cũng theo Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát, trong năm 2026, tình hình công dân đến địa điểm tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) giảm 1.514 lượt người, giảm 1.392 vụ việc và giảm 189 lượt đoàn đông người so với năm 2025; số đơn thư gửi đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH giảm 3.390 đơn so với năm 2025.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ở một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia được triển khai, thực hiện; các vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng nông lâm trường ở Tây Nguyên, liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản tại một số địa phương....

Về tiếp công dân, các cơ quan đã tiếp 3.478 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 3.081 vụ việc và có 104 lượt đoàn đông người, giảm 1.514 lượt người về 1.392 vụ việc và 189 đoàn đông người so với năm 2025. Qua tiếp công dân, các cơ quan đã ban hành 586 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, các cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời được 373/561 vụ việc (đạt tỷ lệ 66,5%), đang tiếp tục giải quyết đối với 188 vụ việc.

Quang cảnh hội trường.

Về tiếp nhận, xử lý đơn thư, các cơ quan đã tiếp nhận tổng số 26.915 đơn thư của công dân gửi đến, giảm 3.390 đơn so với năm 2025. Qua nghiên cứu, đã chuyển 2.878 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn thư của công dân gửi đến và kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết đối với 66 vụ việc...

Tại phiên họp, UBTVQH và các đại biểu đã thảo luận, góp ý cụ thể vào các báo cáo. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các đoàn ĐBQH tăng cường giám sát theo lĩnh vực phụ trách, bám sát những vấn đề nêu trong báo cáo và tiến độ các cơ quan cam kết. Các đoàn ĐBQH tổng hợp, phân loại, chuyển kiến nghị đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, theo dõi và thông tin kết quả giải quyết đến cử tri.

UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương thực hiện các kiến nghị tại báo cáo, tập trung khắc phục bất cập các lĩnh vực về giáo dục, hướng dẫn thống nhất về quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; phối hợp xử lý vướng mắc cơ sở nhà đất...Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các kiến nghị chưa hoàn thành, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện. Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, xây dựng, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai...