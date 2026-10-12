UBND tỉnh Khánh Hòa quy định về xây dựng, quản lý nghĩa trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 77/2026 quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định, nghĩa trang được phân thành 4 cấp theo quy mô diện tích. Cụ thể, nghĩa trang cấp I có diện tích hơn 60ha; cấp II từ 30 đến 60ha; cấp III từ 10 đến dưới 30ha và cấp IV dưới 10ha. Cơ sở hỏa táng được xác định là công trình cấp II đối với mọi quy mô.

Đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, UBND tỉnh quản lý nghĩa trang cấp I và các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên. UBND cấp xã quản lý nghĩa trang từ cấp II trở xuống và cơ sở hỏa táng trên địa bàn. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh quản lý các công trình thuộc phạm vi được phân cấp do đơn vị làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư. Đối với các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, nhà đầu tư trực tiếp quản lý, vận hành.

Đáng chú ý, các nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước phải dành tối thiểu 10% diện tích đất mai táng đối với nghĩa trang có quy mô từ 30ha trở lên và tối thiểu 5% đối với nghĩa trang có quy mô dưới 30ha để phục vụ đối tượng chính sách xã hội. Quỹ đất này được chủ đầu tư bàn giao cho UBND cấp xã thống nhất quản lý, khai thác. Đối tượng được bố trí gồm những người thuộc diện hỗ trợ chi phí mai táng theo chính sách trợ giúp xã hội và trường hợp có phần mộ phải di dời do ảnh hưởng bởi dự án giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Về quản lý đất nghĩa trang, việc giao đất mai táng phải thực hiện lần lượt theo khu mộ, hàng mộ đúng quy hoạch và quy chế quản lý được phê duyệt. Quy định cho phép 3 nhóm đối tượng được đăng ký trước phần mộ cá nhân, gồm: Người từ 70 tuổi trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế; người có vợ hoặc chồng đã được an táng trong nghĩa trang. Các phần mộ đã đăng ký trước thuộc những trường hợp này không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với công tác quản lý, các nghĩa trang xây dựng mới phải có quy chế quản lý được phê duyệt trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Nghĩa trang hiện hữu chưa có quy chế quản lý phải tiến hành lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang; đồng thời tổ chức lập, thẩm định phương án giá dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng đối với công trình đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

UBND cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định, thực hiện chính sách đối với các đối tượng đặc biệt và tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng văn minh, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5-10-2026, thay thế Quyết định số 24/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa (trước sắp xếp) và Quyết định số 12/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sắp xếp).