Hà Nội yêu cầu các điểm trông giữ xe thu phí không dùng tiền mặt

Theo dự thảo quyết định của UBND TP Hà Nội về ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ phương tiện, các bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe tạm thời và khu vực trông giữ xe có thu phí sẽ phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ, thanh toán điện tử và chia sẻ dữ liệu.

Quy định không áp dụng đối với khu vực chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ, không tổ chức dịch vụ trông giữ xe có thu tiền.

Toàn bộ các điểm, bãi trông giữ xe có thu phí trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng thanh toán không tiền mặt theo lộ trình cụ thể. (Ảnh minh họa).

Theo đó, 100% điểm trông giữ ô tô phải áp dụng thanh toán điện tử không dừng, ưu tiên sử dụng tài khoản giao thông. Đối với xe máy, các điểm trông giữ cũng phải ứng dụng công nghệ và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các phương thức như quét mã QR hoặc hình thức thanh toán điện tử phù hợp.

Việc sử dụng tiền mặt chỉ được xem xét trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc người sử dụng không thể thanh toán không dùng tiền mặt vì lý do khách quan. Những giao dịch ngoại lệ phải được ghi nhận, đồng thời thực hiện việc cấp chứng từ, hóa đơn theo quy định.

Dự thảo yêu cầu các đơn vị trông giữ xe trang bị hệ thống nhận diện phương tiện, thiết bị đọc thông tin định danh, hệ thống kiểm soát ra vào và phần mềm quản lý có khả năng tự động tính phí. Các giao dịch phải được ghi nhận đầy đủ, bảo đảm minh bạch về số tiền phải trả và tình trạng thanh toán.

UBND TP Hà Nội cũng cho biết, các đơn vị không đáp ứng yêu cầu có thể bị yêu cầu khắc phục trong thời hạn tối đa 30 ngày. Đối với điểm trông giữ xe tạm thời, giấy phép có thể bị đình chỉ, thu hồi hoặc không gia hạn theo quy định.

Đáng chú ý, dữ liệu về biển số, loại phương tiện, thời gian vào - ra, tình trạng chỗ đỗ, thông tin thanh toán và hóa đơn phải được chia sẻ với hệ thống thông tin quản lý tập trung của thành phố.

Dữ liệu cần được truyền liên tục, bảo đảm tính chính xác và kịp thời. Khi xảy ra sự cố kết nối, đơn vị vận hành phải lưu trữ dữ liệu để đồng bộ trở lại sau khi hệ thống được khôi phục.

Các cơ sở cũng phải niêm yết công khai mức giá, cách tính thời gian trông giữ và phương thức thanh toán được chấp nhận. Người sử dụng được cung cấp chứng từ điện tử và thông tin giao dịch; các đơn vị phải bố trí ít nhất hai kênh tiếp nhận phản ánh, đồng thời hoàn trả khoản thu sai trong vòng 3 ngày làm việc theo nội dung dự thảo.

Về lộ trình, dự thảo đặt mục tiêu 100% bến xe loại 1 ứng dụng công nghệ trước ngày 31/12/2026. Các bến xe loại 2 và những điểm trông giữ phương tiện khác phải triển khai theo tiến độ quy định.

Đối với các bãi đỗ xe mới và điểm trông giữ xe tạm thời được cấp phép mới, chỉ được đưa vào hoạt động khi đáp ứng yêu cầu về công nghệ và kết nối dữ liệu.

UBND TP Hà Nội dự kiến giao Sở Xây dựng Hà Nội làm đầu mối quản lý hệ thống thông tin tập trung, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện. Các sở, ngành và chính quyền cấp xã, phường phối hợp giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.