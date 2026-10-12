Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nghe lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giới thiệu sa bàn về quy hoạch tỉnh. (Ảnh: THANH GIANG)

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế...

Hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên; công bố Quyết định về xếp loại tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I; công bố Quyết định: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Nghị quyết số 202 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình (trước đây) đã được hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới với tên gọi tỉnh Hưng Yên. Đây là một quyết sách chiến lược của Trung ương, không chỉ tối ưu hóa các nguồn lực quốc gia mà còn kiến tạo nên một không gian phát triển hoàn chỉnh, kết nối trọn vẹn từ nội địa ra đến biển, định hình một cực tăng trưởng mới, năng động và bứt phá của khu vực phía bắc. Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có tổng diện tích tự nhiên 2.638km² đất liền và 487km² không gian biển, với quy mô dân số trên 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo tới dự Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: THANH GIANG)

Địa thế của Hưng Yên mới hội tụ đầy đủ các yếu tố chiến lược: Phía bắc giáp Thủ đô Hà Nội, thành phố Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng; phía nam giáp tỉnh Ninh Bình; phía đông giáp thành phố Hải Phòng và Biển Đông; phía tây giáp Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình. Tỉnh đã tập trung xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng cho phát triển trước mắt và lâu dài. Trong đó tập trung, định hình rõ 3 vùng quy hoạch phát triển bao gồm: khu vực phía bắc, khu vực Trung tâm và khu vực phía nam tỉnh, cũng như hoàn thiện phương án phát triển các ngành, lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Tỉnh cũng tập trung quy hoạch hệ thống giao thông với các trục đường huyết mạch xuyên suốt từ bắc tới nam, các tuyến đường kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng; trong đó đặc biệt là Trục phát triển kết nối từ Hà Nội ra biển với quy mô mặt cắt 180m, vận tốc tối đa 120km/giờ, bảo đảm thời gian di chuyển không quá một giờ đồng hồ; tuyến đường kết nối trung tâm tỉnh tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ 2 của Hà Nội với quy mô mặt cắt 120m kết hợp đường sắt; dự án Khu Công nghệ cao gần 500ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; dự án đầu tư phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa…

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Sau khi Quy hoạch mới được hình thành, đã có nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh và đề xuất đầu tư. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Trung ương, sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao:

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; tổng thu ngân sách thực hiện 52.875 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán; Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 30/9/2026, toàn tỉnh giải ngân đạt 26.222 tỷ đồng (xếp thứ 4 cả nước về giá trị tuyệt đối), đạt 63,5% Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; Tỉnh thu hút thêm 238 dự án mới và 154 lượt tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm đạt 68,2 nghìn tỷ đồng và 1,9 tỷ USD…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: THANH GIANG)

Trên nền tảng về vị trí, các tiềm năng, lợi thế lớn của tỉnh sau hợp nhất, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được hoàn thiện phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng; đặc biệt, đã định vị Hưng Yên ở vị thế trung tâm vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, tỉnh xác định công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, logistics, đô thị, kinh tế biển là những động lực tăng trưởng chính.

Từ đó, tỉnh định hình 3 vùng phát triển, trong đó: Vùng động lực phía bắc là trung tâm phát triển công nghiệp-đô thị-dịch vụ-logistics, công nghệ cao, là cửa ngõ giao thương kết nối vùng Thủ đô với khu vực đồng bằng ven biển, tạo động lực lan tỏa phát triển cho toàn tỉnh. Vùng trung tâm tỉnh là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, du lịch, giáo dục của toàn tỉnh, giữ vai trò điều phối, cân bằng và lan tỏa phát triển không gian kinh tế-xã hội giữa hai vùng động lực còn lại. Vùng ven biển là vùng động lực tăng trưởng chiến lược mới của tỉnh, trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, bao gồm công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics cảng biển, đô thị-dịch vụ biển, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Tỉnh cũng tập trung hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh và kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng với quy mô, tầm nhìn dài hạn. Theo đó, phương án mạng lưới giao thông của tỉnh gồm 6 trục ngang và 3 trục dọc; 4 tuyến đường sắt; 11 tuyến đường chính kết nối với Hà Nội; 9 tuyến đường kết nối với tỉnh Bắc Ninh; 17 tuyến đường kết nối với thành phố Hải Phòng; 13 tuyến đường kết nối với tỉnh Ninh Bình. Trong đó, nổi bật nhất là tuyến đường trục động lực xương sống (tạm gọi là đại lộ 89) kết nối từ Hà Nội chạy thẳng ra biển với quy mô mặt cắt 180m, vận tốc tối đa 120km/giờ, bảo đảm thời gian di chuyển khoảng một giờ và tuyến đường kết nối trung tâm tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ hai của Hà Nội với quy mô mặt cắt 120m, kết hợp đường sắt, metro.

Xác định công nghiệp là động lực phát triển quan trọng hàng đầu, tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch hạ tầng công nghiệp gồm 1 khu kinh tế, 1 khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp, sẵn sàng tiếp nhận các dòng vốn FDI và trong nước. Ngoài ra, Quy hoạch tỉnh xác định rõ phương hướng phát triển các ngành; lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, an ninh-quốc phòng; hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải, rác thải...); hạ tầng xã hội...