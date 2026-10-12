154 căn nhà ở dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đủ điều kiện được bán

Theo đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, 154 căn nhà ở hình thành trong tương lai thuộc phân khu 2 tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đủ điều kiện bán theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực đối với các thông tin về dự án, nhà ở hình thành trong tương lai đã gửi kèm.

Dự án thuộc khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở.

Việc ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ các quy định và điều kiện của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, việc thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cần tuân thủ các quy định sau: Lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc). Các lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng, nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở cho bên mua. Chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán nhà ở khi nhà ở đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Sử dụng tiền đã thu từ bên mua để đầu tư xây dựng dự án đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.