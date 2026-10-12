Ba tấn sách trong quán cafe tại khu tập thể Hà Nội

Nằm trên phố Trần Huy Liệu, Hà Nội, quán cafe Tủ Sách được hình thành trên hai tình yêu của chủ quán: sách vở và những khu tập thể cũ của Hà Nội.

Chủ quán, chị Vũ Thị Thu Hiền cho biết quán Tủ Sách (Trần Huy Liệu, Hà Nội) giống một góc nhỏ lưu giữ chất thơ của thành phố. Nhìn thành phố thay đổi nhanh, việc đọc cũng đang bị lấn lướt bởi công nghệ, chị Hiền muốn không gian quán tìm lại sự chậm rãi, yên bình của sách, của không gian bên cây xanh, nhiều ánh nắng.

Chị Hiền có thời gian rảnh là đọc sách, thích sống trong không khí của sách vở, nên chị mở ra không gian quán cho những người có sở thích giống mình. Cũng vì thế, tên quán được chọn đơn giản là "Tủ Sách". Quán muốn trở thành một điểm đến quen thuộc, nơi khách hàng vừa có thể thưởng thức đồ uống chất lượng, vừa có không gian yên tĩnh, đủ sự tập trung để đọc sách.

Phía trước quán là nhiều cây xanh, phía xa là nhà tập thể, chị hình dung khách ngồi tầng 1, trong mùa thu Hà Nội, sẽ có thời gian chậm rãi vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm nhìn phố phường, nạp lại năng lượng.

Để lấp đầy các kệ sách, Tủ Sách đã phải trải qua 3 đợt gom sách với tổng khối lượng lên tới 3 tấn sách, cả cũ lẫn mới. Quá trình chuẩn bị đòi hỏi nhiều công sức khi toàn bộ nhân sự phải tự tay kiểm tra từng cuốn để loại bỏ sách hỏng hay mối mọt trước khi xếp lên kệ.

Khi nhận mặt bằng, toàn bộ tầng 2 quán sử dụng cửa kính nhỏ. Chị Hiền đã quyết định dỡ bỏ để thay bằng cửa kính lớn, mở ra góc nhìn nhiều cây xanh và ánh nắng tự nhiên.

Tủ Sách bố trí những dãy bàn dài rộng rãi, thay vì bàn đơn tiết kiệm diện tích, giúp khách hàng thoải mái để máy tính, tài liệu và làm việc hiệu quả trong nhiều giờ. Xác định bản chất cốt lõi của quán cafe vẫn là kinh doanh đồ uống chất lượng, Tủ Sách theo đuổi định hướng đồ uống phù hợp cho sức khỏe, ví dụ quán hạn chế đường tinh luyện, ưu tiên sử dụng nước mía để tạo vị ngọt tự nhiên. Quán cũng liên tục sáng tạo các món nước theo mùa.

Chị Hiền chia sẻ, đôi khi khách hàng lật mở những cuốn sách cũ vẫn bắt gặp những dòng chữ ghi lời đề tặng, ví dụ lời đề tặng của bố mẹ cho con, hay lời cảm ơn mà học sinh gửi tới thầy cô giáo từ nhiều năm trước. Có khách hàng còn tìm thấy cuốn sách giá trị, phục vụ trực tiếp nghiên cứu của mình khi đang làm việc tại quán.

Tủ Sách có 2 tầng chia thành 2 khu vực khác biệt, kết hợp hài hòa giữa nhu cầu yên tĩnh và không gian giao lưu. Nếu tầng 1 không gian mở là nơi khách hàng có thể trò chuyện, thưởng thức đồ uống hay ngồi ngắm phố xá, thì tầng 2 là không gian tập trung cho việc học tập, làm việc và đọc sách. Nhờ vậy, quán là không gian phù hợp với đa dạng đối tượng, từ các bạn trẻ, người đi làm đến các gia đình.