Khi lòng dân đồng thuận

Những ngày này, về xã Văn Chấn, không khí làm đường giao thông nông thôn diễn ra khẩn trương, rộn ràng. Tiếng máy xúc, máy đào hoạt động liên tục trên những tuyến đường đang được mở rộng, nâng cấp xen lẫn tiếng chuyện trò rôm rả của bà con trong lúc tháo dỡ hàng rào, thu dọn mặt bằng. Nhiều hộ dân tự nguyện dịch rào, hiến đất, tháo dỡ công trình, tạo điều kiện để đơn vị thi công sớm triển khai dự án. Không khí lao động khẩn trương, sự chung tay của người dân đang góp phần làm thay đổi diện mạo những tuyến đường quê.

Người dân sớm bàn giao mặt bằng giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường giao thông nông thôn.

Gia đình ông Hoàng Ngọc Xanh ở thôn Ao Sen là một trong những hộ tiên phong hiến đất mở rộng đường. Gần 100 m² đất ở được gia đình ông tự nguyện bàn giao. Đáng chú ý, để hiến đất gia đình ông đã phải tháo dỡ tường rào, cổng xây dựng kiên cố từ nhiều năm trước. Ngay sau đó, để bảo đảm sinh hoạt, gia đình bỏ thêm kinh phí xây lại cổng, song điều này không làm thay đổi quyết định khi địa phương triển khai chủ trương mở rộng đường.

Ông Hoàng Ngọc Xanh chia sẻ: “Trước kia cổng nhà tôi xây dựng rất kiên cố, rất đẹp nhưng khi nghe có chủ trương mở rộng đường tôi sẵn sàng đập đi. Đường đến đâu tôi hiến đất đến đấy. Nhà tôi đã xây lại cổng mới hết 20 triệu đồng. Cổng xong rồi chỉ chờ đường mới hoàn thành rộng rãi hơn để bà con đi buôn bán, các cháu đi học thuận tiện hơn”.

Sau khi hiến đất, gia đình ông Hoàng Ngọc Xanh (bên phải) ở thôn Ao Sen đã tự bỏ kinh phí xây dựng lại cổng, tường rào mới.

Cũng như gia đình ông Hoàng Ngọc Xanh, gia đình ông Hoàng Hữu Duyên ở thôn Ao Sen đã tự nguyện hiến gần 50 m² đất, tháo dỡ tường rào và phá bỏ phần mái lợp sân. Sau khi hoàn thành việc mở rộng đường, gia đình tiếp tục sửa chữa, xây dựng lại các hạng mục bị ảnh hưởng. Dù việc này tốn thêm kinh phí của gia đình nhưng ông Duyên cho rằng những chi phí trước mắt là cần thiết để đổi lấy điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho người dân trong thôn.

Ông Hoàng Hữu Duyên cho biết: “Sau khi được thôn, bản, cấp trên tuyên truyền, bảo được mở đường rộng từ 3,5 m lên hơn 7 m bà con Nhân dân chúng tôi rất đồng tình ủng hộ. Việc làm đường rộng hơn mang lại lợi ích lâu dài cho cả cộng đồng, được góp một phần nhỏ công sức của mình tôi thấy rất vui”.

Gia đình ông Hoàng Hữu Duyên (ngoài cùng bên phải) chủ động dỡ bỏ phần tường rào của gia đình để bàn giao mặt bằng thi công.

Hiện xã Văn Chấn đang sửa chữa, nâng cấp và làm mới gần 5 km đường giao thông nông thôn tại các thôn Ao Sen, Nà Trạm, Bản Tạo, Thác Vác với tổng mức đầu tư gần 8,5 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, gần 200 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, công trình và chặt bỏ cây cối lâu năm để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Để nhận được đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng của Nhân dân, xã Văn Chấn đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, làm rõ lợi ích của việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông đối với đời sống dân sinh và phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, việc lấy ý kiến, tạo sự thống nhất trong cộng đồng được chú trọng. Qua đó, giúp người dân hiểu, đồng tình và chủ động tham gia thực hiện.

Tuyến đường bê tông cũ thuộc thôn Nà Trạm được giải phóng mặt bằng, sẵn sàng thi công mở rộng.

Đồng chí Vũ Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng xã Văn Chấn chia sẻ: “Trong quá trình triển khai, xã thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, phối hợp với các thôn nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời giải quyết khó khăn phát sinh. Với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, chúng tôi trao đổi, giải thích trên cơ sở quy định và điều kiện thực tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, xã phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc thi công, kiểm tra tiến độ, chủ động tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Mục tiêu bảo đảm các dự án được triển khai đúng kế hoạch, chất lượng công trình được chú trọng, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại, giao thương của người dân sau khi hoàn thành”.

Sự đồng thuận của người dân Văn Chấn đã góp phần biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành những công trình cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để xã tiếp tục huy động sức dân, hoàn thiện hạ tầng, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.