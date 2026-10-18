Nút giao Phạm Tu-đường 70 tăng tốc sau nhiều năm đình trệ

Gói thầu xây dựng cầu vượt, đến nay một số trụ cầu đã lộ diện hình hài. Nhiều máy móc, công nhân được nhà thầu huy động để triển khai các hạng mục.

Tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài nhiều năm

Dự án đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được triển khai theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao), gồm hai tuyến chính. Trong đó, tuyến số 1, nay là đường Phạm Tu, có điểm đầu giao với đường Vành đai 3, điểm cuối nối với đường 70, chiều dài hơn 2,5km, mặt cắt ngang rộng 53,5m. Sau khoảng 6 năm thi công, tuyến đường chính thức được thông xe vào đầu năm 2020.

Công trình nút giao Phạm Tu-đường 70 là hạng mục quan trọng thuộc dự án đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm Chu Văn An, được xác định có vai trò kết nối giao thông tại cửa ngõ phía nam Hà Nội. (Ảnh chụp ngày 18/10)

Tuy nhiên, nút giao Phạm Tu-đường 70, hạng mục cuối tuyến có tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng, được phê duyệt từ năm 2017, lại phải tạm dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Việc chậm triển khai hạng mục này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kết nối giao thông trong khu vực. Trong nhiều năm, nút giao trở thành một trong những điểm ùn tắc đáng chú ý tại cửa ngõ phía nam Hà Nội, gây khó khăn cho người dân, nhất là vào giờ cao điểm.

Bước chuyển biến quan trọng diễn ra vào tháng 5/2026, khi công tác giải phóng mặt bằng được các địa phương hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thi công. Việc tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng tạo điều kiện để dự án được triển khai trở lại, mở ra giai đoạn thi công khẩn trương sau nhiều năm gián đoạn.

Huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ

Các mũi thi công đang tập trung đan cốt thép nhịp T4-T5 và lắp dựng hệ giàn giáo cho các nhịp tiếp theo, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ đoạn từ mố M0 đến trụ T6 trước ngày 31/12 năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 18/10, công trường nút giao Phạm Tu-đường 70 đang tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Sau gần 10 năm chờ đợi, hình hài cầu vượt trực thông tại nút giao đang dần hiện rõ.

Theo thông tin từ nhà thầu, mố M0 cùng 6 trụ cầu liên tiếp, từ T1 đến T6, đã được hoàn thành. Đối với hạng mục cầu vượt trực thông, công tác đổ bê tông bản mặt cầu nhịp T3-T4 đã hoàn tất. Trên công trường, các lực lượng đang tập trung đan cốt thép nhịp T4-T5, đồng thời lắp dựng hệ giàn giáo để phục vụ thi công các nhịp tiếp theo.

Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ đoạn cầu từ mố M0 đến trụ T6 trước ngày 31/12/2026. Cùng với hạng mục cầu vượt, các đơn vị đang triển khai thi công phần đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng đường gom.

Tuy mặt bằng cơ bản đã được bàn giao, nhưng việc nối thông cây cầu hướng về đường Phúc La vẫn đang chờ di dời đường ống nước sạch D800 án ngữ ngay vị trí trụ T7, mố M8 cùng bãi phế thải tồn đọng từ các năm trước.

Ông Chu Văn An, Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường BT, cho biết, giá trị xây lắp lũy kế riêng hạng mục nút giao đến nay đạt hơn 143,7 tỷ đồng, tương đương gần 40% khối lượng theo thông tin từ đơn vị.

Việc tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình. Tuy nhiên, để bảo đảm mục tiêu đề ra, các hạng mục còn lại cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, nhất là những phần việc đang phụ thuộc vào việc di dời hạ tầng kỹ thuật và xử lý các tồn tại tại mặt bằng.

Kỳ vọng giảm ùn tắc, cải thiện việc đi lại

Nút giao Phạm Tu-đường 70 là hạng mục quan trọng thuộc dự án đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, được đánh giá là công trình hạ tầng trọng điểm tại cửa ngõ phía nam Thủ đô.

Theo thiết kế, nút giao gồm cầu vượt trực thông kết hợp đảo xuyến, hệ thống đường dẫn, vỉa hè, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực kết nối giao thông khu vực, giảm áp lực cho các tuyến Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La và đường 70.

Nút giao Phạm Tu-đường 70 thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, đặc biệt tại khu vực trước Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Việc tái triển khai dự án được kỳ vọng sớm giải quyết một trong những điểm nghẽn giao thông kéo dài tại cửa ngõ phía nam Thủ đô.

Cầu vượt Phạm Tu-đường 70 còn góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trước Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tăng cường kết nối giữa đường Vành đai 3 với các khu đô thị lân cận, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông phía nam Thủ đô.

Đối với người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực, việc công trình được thi công trở lại là tín hiệu đáng mừng sau nhiều năm chờ đợi.

Anh Lê Xuân Đông, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Dự án được thi công trở lại, người dân sinh sống ở khu vực và hay lưu thông qua đây ai cũng mừng. Mong hạng mục cầu vượt, nút giao sớm hoàn thành để giao thông đi lại thuận lợi, bớt cảnh ùn tắc”.

Cùng chung mong mỏi, chị Hoàng Thị Hoa, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cho biết: “Tôi di chuyển tuyến đường này mỗi ngày để tới bệnh viện K rất vất vả vì đường tắc, chất lượng đường xấu nên rất mong con đường này sớm hoàn thành để việc đi làm đỡ vất vả hơn”.

Những chia sẻ của người dân cho thấy nhu cầu cấp thiết về một nút giao hoàn chỉnh, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và giảm tình trạng ùn tắc kéo dài. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ có ý nghĩa đối với quá trình hoàn thiện công trình hạ tầng mà còn gắn trực tiếp với mong mỏi của những người hằng ngày di chuyển qua khu vực.

Khi hoàn thành, cầu vượt Phạm Tu-đường 70 được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực trước Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, đồng thời giảm tải cho các trục đường Nguyễn Xiển, Xa La và Phúc La.

Dù tiến độ thi công đã có những chuyển biến tích cực, một số hạng mục của dự án vẫn chưa thể triển khai đồng bộ. Cụ thể, phần cầu hướng về đường Phúc La còn vướng việc di dời đường ống nước sạch D800 tại vị trí trụ T7 và mố M8, cùng với việc xử lý bãi phế thải tồn đọng từ những năm trước.

Như vậy, sau nhiều năm đình trệ, nút giao Phạm Tu-đường 70 đang từng bước chuyển sang giai đoạn thi công khẩn trương. Để đáp ứng kỳ vọng của người dân và phát huy hiệu quả đầu tư, mục tiêu đặt ra của dự án lúc này là duy trì tiến độ, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn còn lại, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trọng điểm trước ngày 31/12/2026, tiến tới hoàn thiện toàn bộ công trình, góp phần cải thiện tình hình giao thông tại cửa ngõ phía nam Thủ đô.