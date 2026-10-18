Gia Lai đầu tư hơn 4.355 tỷ đồng xây dựng hạ tầng KCN Phù Mỹ giai đoạn 2

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Với tổng vốn đầu tư hơn 4.355 tỷ đồng, Khu công nghiệp Phù Mỹ-Giai đoạn 2 được quy hoạch trên diện tích 384,06ha tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. Dự án dự kiến triển khai trong 48 tháng, từ quý 4/2026 đến quý 3/2030, nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Theo Quyết định số 4426/QĐ-UBND, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Dự án giai đoạn 2 nằm trong tổng diện tích quy hoạch 820,86ha của Khu công nghiệp Phù Mỹ. Trong tổng diện tích 384,06ha, đất phát triển sản xuất công nghiệp và kho tàng cho thuê lại gắn với kết cấu hạ tầng chiếm 261,55ha.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ là 4.355,151 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 653,273 tỷ đồng, vốn huy động 3.701,878 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, từ quý 4/2026 đến quý 3/2027, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng; tiến hành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công.

Trong giai đoạn từ quý 4/2027 đến quý 4/2029, dự án tập trung san lấp mặt bằng, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút nhà đầu tư thứ cấp khi đủ điều kiện.

Từ quý 4/2029 đến quý 3/2030, nhà đầu tư dự kiến hoàn tất các thủ tục để đưa toàn bộ công trình vào khai thác, vận hành.

Hạ tầng của khu công nghiệp sẽ bao gồm mặt bằng sản xuất, hệ thống kỹ thuật, dịch vụ thu gom và xử lý nước thải, chiếu sáng, an ninh, vệ sinh môi trường cùng các tiện ích công cộng phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư bố trí đủ nguồn vốn, bảo đảm tiến độ và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, xây dựng và môi trường.

Ngành nghề thu hút đầu tư phải phù hợp với định hướng phát triển của khu công nghiệp; không thu hút các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm cao hoặc nhạy cảm về môi trường theo quy định.

Đối với vấn đề thoát nước, nhà đầu tư phải khảo sát hiện trạng, cao độ và năng lực tiêu thoát nước của hệ thống mương, kênh phía Tây dự án, từ đó tính toán, thiết kế giải pháp đồng bộ, bền vững, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

Dự án cũng phải dành diện tích đất theo quy định để doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại. Các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và cơ sở lưu trú công nhân phải được bố trí theo quy hoạch được duyệt.

Ban Quản lý Khu kinh tế, các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm dự án tuân thủ các quy định pháp luật.

Trước đó, Khu công nghiệp Phù Mỹ-Giai đoạn 1 đã khởi công ngày 19/8/2025, với quy mô 436,8 ha. Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, cùng các cổ đông chiến lược gồm Mandala Group, Công ty Cảng Biển và Hướng Việt Group.

Khu công nghiệp giai đoạn 1 nằm ở vị trí ven biển, tiếp giáp Cảng nước sâu Phù Mỹ, cách Cảng Quy Nhơn khoảng 51km và Sân bay Phù Cát khoảng 60km; kết nối với cao tốc Bắc-Nam, Quốc lộ 1A và tuyến đường ven biển phía Đông tỉnh Gia Lai.

Theo quy hoạch, khu công nghiệp được phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ và xanh, với các phân khu có diện tích từ 1-50ha, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu xử lý nước thải, khu hành chính-dịch vụ và diện tích cây xanh chiếm hơn 15% tổng diện tích./.