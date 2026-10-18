AEON MALL Thanh Hóa trong bức tranh hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, sự kiện khai trương AEON MALL Thanh Hóa là minh chứng sinh động cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nếu các dự án công nghiệp của doanh nghiệp Nhật Bản tại Khu kinh tế Nghi Sơn đã đặt nền móng cho hợp tác đầu tư, thì AEON MALL mở ra một chương mới, đưa quan hệ hợp tác Thanh Hóa - Nhật Bản đến gần hơn với đời sống hằng ngày của người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Tọa lạc tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Quảng Phú, AEON MALL Thanh Hóa có diện tích khu đất khoảng 105.000m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 120.000m² và diện tích cho thuê khoảng 52.000m². Công trình gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, quy tụ Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Thanh Hóa cùng 133 cửa hàng chuyên dụng thuộc các lĩnh vực thời trang, thể thao, gia dụng, nội thất, ẩm thực và giải trí.

Đặc biệt, khoảng 60% gian hàng (77 thương hiệu) lần đầu có mặt tại tỉnh Thanh Hóa, góp phần đa dạng hóa lựa chọn mua sắm và trải nghiệm cho người dân địa phương.

Ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL phát biểu tại lễ khai trương.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL nhấn mạnh, kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, AEON MALL luôn kiên định với triết lý “Khách hàng là trên hết”, đồng thời không ngừng phát triển các trung tâm thương mại gắn bó với đặc trưng của từng địa phương.

“Với ý tưởng xây dựng AEON MALL Thanh Hóa trở thành ‘Điểm đến dành cho gia đình và cộng đồng", chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian gắn bó với địa phương, nơi người dân có thể gặp gỡ, vui chơi và hình thành những mối kết nối mới. Không chỉ mang đến những trải nghiệm mua sắm và giải trí đa dạng, AEON MALL sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương trong những lĩnh vực như giáo dục, thể thao, du lịch và y tế; đồng thời trân trọng, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng, cùng cộng đồng tạo ra những giá trị mới và góp phần quảng bá nét đẹp, sức hấp dẫn của Thanh Hóa”, ông Ohno Keiji chia sẻ.

Tại buổi khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng đề nghị Tập đoàn AEON ưu tiên sử dụng lao động địa phương, đưa nông sản, thủy sản và các sản phẩm OCOP của Thanh Hóa vào hệ thống phân phối, qua đó tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

"Thanh Hóa cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm thương mại hoạt động ổn định, lâu dài; đồng thời bày tỏ tin tưởng AEON MALL Thanh Hóa sẽ trở thành cầu nối mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản", Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại lễ khai trương.

AEON MALL Thanh Hóa là điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng; mang đến hệ thống thương hiệu phong phú, kết hợp các nhãn hàng quốc tế và Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và giải trí của nhiều nhóm khách hàng từ lĩnh vực thời trang và thể thao; đến Trung tâm Bách hóa Tổng hợp, Siêu thị AEON; Không gian ẩm thực; hoạt động vui chơi, giải trí; Rạp chiếu phim với diện tích khoảng 2.000m², có phòng chiếu “Cine & Forest” lấy cảm hứng từ rừng cây, sử dụng ghế đệm hạt xốp, mang đến trải nghiệm điện ảnh mới…

Song song với việc phát triển không gian thương mại và các hoạt động cộng đồng, AEON MALL Thanh Hóa chú trọng áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm tác động đến môi trường trong quá trình vận hành.

Chỉ trong 3 ngày mở cửa đón khách, AEON MALL Thanh Hóa đã đón hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Tháng 2/2026, công trình đã nhận chứng nhận tạm thời LOTUS GOLD theo hệ thống đánh giá công trình xanh của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, dự kiến nhận chứng nhận chính thức vào tháng 8/2027. Theo tính toán của dự án, hệ thống điện mặt trời tại dự án dự kiến cung cấp khoảng 2.800MWh mỗi năm, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu điện của TTTM và góp phần giảm khoảng 1.900 tấn CO₂ mỗi năm.

AEON MALL Thanh Hóa hiện có quy mô nhân sự khoảng 3.500 người, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

Chỉ tính trong 3 ngày mở cửa đón khách (từ 15/10/2026), AEON MALL Thanh Hóa đã đón hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.