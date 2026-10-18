Hơn 4.355 tỷ đồng đầu tư cho Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 2

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: vietnamplus.vn

Dự án được triển khai tại xã Phù Mỹ Đông, có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo quyết định, nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên. Dự án có diện tích 384,06 ha, nằm trong tổng diện tích quy hoạch 820,86 ha của Khu công nghiệp Phù Mỹ; trong đó, diện tích đất phát triển sản xuất công nghiệp, kho tàng cho thuê lại gắn với kết cấu hạ tầng là 261,55 ha.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án là 4.355,151 tỷ đồng, gồm 653,273 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 3.701,878 tỷ đồng vốn huy động. Dự án dự kiến được triển khai trong 48 tháng, từ quý IV/2026 đến quý III/2030.

Cụ thể, từ quý IV/2026 đến quý III/2027, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng; triển khai bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công. Giai đoạn từ quý IV/2027 đến quý IV/2029 tập trung san lấp mặt bằng, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp khi đủ điều kiện. Từ quý IV/2029 đến quý III/2030, dự án dự kiến hoàn tất các thủ tục để đưa toàn bộ công trình vào khai thác, vận hành.

Khi hoàn thành, dự án cung cấp mặt bằng sản xuất công nghiệp cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ thu gom và xử lý nước thải, chiếu sáng, an ninh, vệ sinh môi trường và các tiện ích công cộng, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư thứ cấp theo quy hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, xây dựng và môi trường; bố trí đủ vốn, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy hoạch được phê duyệt. Việc thu hút đầu tư phải phù hợp với định hướng ngành nghề, không thu hút các ngành có nguy cơ ô nhiễm cao hoặc nhạy cảm về môi trường theo quy định.

Đáng chú ý, nhà đầu tư phải khảo sát hiện trạng, cao độ và năng lực tiêu thoát nước của hệ thống mương, kênh phía Tây dự án; tính toán, thiết kế giải pháp thoát nước đồng bộ, bền vững, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Đồng thời, dự án phải dành diện tích đất theo quy định để doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại; bố trí công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và cơ sở lưu trú công nhân theo quy hoạch được duyệt.

Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các sở, ngành liên quan và UBND xã Phù Mỹ Đông được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Giai đoạn 1 của khu công nghiệp này đã được khởi công ngày 19/8/2025. Khu công nghiệp giai đoạn 1 do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, với sự tham gia của các cổ đông chiến lược gồm: Mandala Group, Công ty Cảng Biển và Hướng Việt Group. Dự án có quy mô 436,8 ha, tọa lạc tại vị trí chiến lược ven biển, tiếp giáp Cảng nước sâu Phù Mỹ, cách Cảng Quy Nhơn 51 km, cách Sân bay Phù Cát khoảng 60 km, và kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A, và tuyến đường ven biển Đông tỉnh Gia Lai.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 được phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ và xanh. Các phân khu được bố trí linh hoạt từ 1 đến 50 ha, tích hợp đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, khu xử lý nước thải, khu hành chính – dịch vụ, cùng diện tích cây xanh chiếm hơn 15% tổng diện tích, đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững.