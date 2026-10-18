Kết luận của Thủ tướng về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Ngày 12/10/2026 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Qua cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kết luận chỉ đạo như sau:

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, cơ quan về bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đặt ra mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tăng trưởng bình quân đạt 10% trở lên. Đồng thời, xác định bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện là một trong những yếu tố nền tảng và quyết định thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước, nhất là việc xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu lớn, phát triển trí tuệ nhân tạo là trọng tâm, động lực chính.

Do đó, bảo đảm cung ứng đủ điện là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện và lưới điện…

Khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ điện đến năm 2030

Theo văn bản, để triển khai các công việc thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Về việc bảo đảm cung ứng điện: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện ngay các giải pháp đồng bộ bảo đảm cung ứng đủ điện cho năm 2027 và các năm tiếp theo để quyết liệt triển khai; mỗi giải pháp cần đề xuất rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư kèm theo thời hạn hoàn thành, cơ chế kiểm soát. Trong đó, cần triển khai gấp một số nhiệm vụ cụ thể:

- Khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ.

- Đề xuất các giải pháp cấp bách, khả thi cần triển khai ngay để bảo đảm cung ứng đủ điện từ nay đến hết năm 2027 như: (i) Phối hợp với các địa phương đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các hộ gia đình, cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh cho từng tỉnh, thành phố trước ngày 30 tháng 10 năm 2026;

(ii) Hướng dẫn và đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực;

(iii) Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai bảo đảm tiến độ vận hành các nhà máy nhiệt điện Na Dương 2, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 trong năm 2026;

(iv) Khẩn trương rà soát, đôn đốc và đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, tập đoàn triển khai ngay các dự án điện mặt trời tập trung, điện mặt trời trên hồ thủy điện và các lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất, đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đủ điều kiện, nhất là các dự án tại khu vực miền Bắc như tại Hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La,…và các khu vực có điều kiện thuận lợi về đấu nối, giải tỏa công suất; Tập đoàn Điện lực tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầu tư BESS tại các trạm biến áp và vị trí phù hợp trong hệ thống bảo đảm đưa vào vận hành trong năm 2027; kể cả việc áp dụng cơ chế đầu tư dự án, công trình điện lực khẩn cấp theo quy định pháp luật về điện lực;

(v) Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS); khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp kết hợp BESS đặc biệt là các tỉnh miền Bắc;…

- Đối với các giải pháp bảo đảm cung ứng điện từ 2027-2030: (i) Lãnh đạo Bộ Công Thương trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát các dự án nguồn điện, lưới truyền tải điện đã, đang và cần phải triển khai đầu tư trong thời gian tới để thống nhất danh mục các dự án giao cho các tập đoàn nhà nước phải đảm nhận để bảo đảm mục tiêu cung ứng đủ điện. Mỗi dự án cần đánh giá tiến độ triển khai, thời gian đưa vào vận hành thương mại, khả năng thu xếp vốn và các vướng mắc cần tháo gỡ và thẩm quyền xử lý. Trường hợp cần thiết, có thể nghiên cứu phương án đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư một số dự án, công trình điện lực khẩn cấp. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo trước ngày 30 tháng 10 năm 2026.

(ii) Bộ Công Thương làm việc trực tiếp với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, đường găng tiến độ triển khai các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành theo đúng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó xác định rõ các mốc tiến độ, thời điểm đưa vào vận hành và cam kết bằng văn bản, đồng gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, theo dõi, giám sát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện theo cam kết và kết quả thực hiện là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các địa phương. Rà soát cụ thể tính khả thi từng dự án, trường hợp không thể hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có dự án xem xét, quyết định phương án thay thế. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

(iii) Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương đề xuất các dự án, công trình điện lực khẩn cấp theo phân cấp quy mô công suất theo quy định pháp luật về điện lực, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện việc đảm bảo cung ứng điện theo nhiệm vụ được giao, tham mưu cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước; phối hợp với Bộ Công Thương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng.

Theo văn bản, các địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai nhanh các thủ tục đầu tư dự án, lựa chọn nhà đầu tư; kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện các dự án đúng tiến độ cam kết, xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư chây ỳ, vi phạm; không được buông lỏng quản lý sau khi cấp phép; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu dự án có trong quy hoạch không được triển khai hoặc triển khai mà không đưa vào vận hành khai thác đúng tiến độ.

Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII bảo đảm tính khả thi

Về thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, văn bản chỉ ra như sau:

- Về đề nghị thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn: Phó thủ tướng Thường trực đã có chỉ đạo tại văn bản số 10382/VPCP-CN ngày 10 tháng 10 năm 2026. Giao Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện theo đúng Quy chế làm việc củaChính phủ để báo cáo Đảng ủy Chính phủ quyết định.

- Trên cơ sở đề xuất của các địa phương và yêu cầu thực tế về phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, rà soát, tổng hợp, trao đổi thống nhất với các địa phương để hoàn thiện việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Các dự án bổ sung, điều chỉnh đảm bảo tính khả thi, đưa vào vận hành thương mại đúng tiến độ, đồng bộ giải tỏa công suất giữa nguồn và lưới điện; ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo thẩm quyền, bảo đảm chi tiết, đồng bộ, kịp thời với ban hành quy hoạch điều chỉnh.

- Khẩn trương xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền về nội dung chủ yếu điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo đúng Quy chế số 01-QC/TW ngày 8 tháng 4 năm 2026.

Ngoài ra, việc đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 phục vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Yêu cầu Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương, EVN, Petrovietnam, TKV chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Công Thương là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về năng lượng, điện, chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dânh các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện.