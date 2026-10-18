Gia Lai: Khu công nghiệp Phù Mỹ tiếp tục đón dòng vốn nghìn tỷ

Ngày 18/10, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2 với quy mô 384,06ha, tổng vốn hơn 4.355 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên. Dự án được triển khai tại xã Phù Mỹ Đông, có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Dự án có diện tích 384,06ha, nằm trong tổng diện tích quy hoạch 820,86ha của Khu công nghiệp Phù Mỹ. Trong đó, diện tích đất phát triển sản xuất công nghiệp, kho tàng cho thuê lại gắn với kết cấu hạ tầng là 261,55ha. Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án là 4.355,151 tỷ đồng, gồm 653,273 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 3.701,878 tỷ đồng vốn huy động.

Theo kế hoạch, từ quý IV/2026 đến quý III/2027, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng; triển khai bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công.

Giai đoạn từ quý IV/2027 đến quý IV/2029, dự án tập trung san lấp mặt bằng, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp khi đủ điều kiện.

Từ quý IV/2029 đến quý III/2030, nhà đầu tư dự kiến hoàn tất các thủ tục để đưa toàn bộ công trình vào khai thác, vận hành.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 2. Đồng thời, tạo quỹ đất công nghiệp đồng bộ về hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp theo quy hoạch và theo quy định pháp luật.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp mặt bằng sản xuất công nghiệp cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dịch vụ thu gom, xử lý nước thải, chiếu sáng, an ninh, vệ sinh môi trường và các tiện ích công cộng, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư thứ cấp theo quy hoạch.

Ngày 19/8/2025, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 đã được khởi công.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư cần thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, xây dựng và môi trường; bố trí đủ vốn, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy hoạch được phê duyệt. Việc thu hút đầu tư phải phù hợp với định hướng ngành nghề, không thu hút các ngành có nguy cơ ô nhiễm cao hoặc nhạy cảm về môi trường theo quy định.

Đáng chú ý, nhà đầu tư phải khảo sát hiện trạng, cao độ và năng lực tiêu thoát nước của hệ thống mương, kênh phía Tây dự án; tính toán, thiết kế giải pháp thoát nước đồng bộ, bền vững, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

Dự án cũng phải dành diện tích đất theo quy định để doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại; đồng thời bố trí công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và cơ sở lưu trú công nhân theo quy hoạch được duyệt.

Trước đó, ngày 19/8/2025, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1. Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư với sự tham gia của các cổ đông chiến lược gồm Mandala Group, Công ty Cảng Biển và Hướng Việt Group.

Giai đoạn 1 có quy mô 436,8 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Theo quy hoạch, khu công nghiệp được phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ và xanh; các phân khu có diện tích linh hoạt từ 1-50ha, tích hợp hạ tầng kỹ thuật, khu xử lý nước thải, khu hành chính - dịch vụ và diện tích cây xanh chiếm hơn 15% tổng diện tích.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kỳ vọng, khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Phù Mỹ sẽ góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp - logistics quan trọng, tạo sức lan tỏa cho khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, qua đó nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.