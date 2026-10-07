Hướng về Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Thiếu nữ dân tộc Mông phường Điện Biên Phủ may trang phục chuẩn bị dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông.

Những ngày đầu tháng 10, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, không khí luyện tập của các vận động viên tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Trên sân, các nữ vận động viên bóng đá miệt mài tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Từ rèn thể lực, kỹ thuật đến phối hợp chiến thuật, mỗi bài tập đều được thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị cho Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số trong khuôn khổ ngày hội. Được lựa chọn từ các đội bóng phong trào tại cơ sở, những nữ vận động viên mang đến sân tập niềm vui, sự háo hức và quyết tâm được thi đấu, giao lưu với các đoàn bạn.

Vận động viên Giàng Thị Hải, xã Mường Pồn chia sẻ: “Em rất vinh dự và phấn khởi khi được tham gia môn bóng đá nữ tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông. Em sẽ nỗ lực tập luyện cùng các bạn thi đấu hết mình để đạt được thành tích cao nhất”.

Không chỉ bóng đá, các vận động viên tham gia môn kéo co cũng đang tích cực tập luyện. Đây là môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, sự bền bỉ và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Trên sân tập, từng động tác, đội hình, nhịp kéo được các vận động viên rèn luyện nhiều lần, tạo sự ăn ý trước khi bước vào thi đấu. Vận động viên Hạng Thị Lan, đoàn Điện Biên chia sẻ: “Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng chúng em sẽ cố gắng tập luyện, đoàn kết, phối hợp tốt với nhau để thi đấu hết mình và đạt thành tích cao”.

Với các vận động viên, tham gia ngày hội không chỉ là cơ hội thi đấu mà còn là dịp giao lưu, học hỏi với các đoàn bạn. Mỗi môn thể thao góp thêm một sắc màu, tạo không khí sôi nổi và tinh thần đoàn kết tại ngày hội. Cùng với các hoạt động thể thao, công tác chuẩn bị cho chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ ngày hội cũng đang rất khẩn trương. Tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh, các diễn viên miệt mài luyện tập, chỉnh sửa từng động tác, đội hình, hoàn thiện các tiết mục phục vụ chương trình khai mạc. Mỗi phần biểu diễn được tập luyện kỹ lưỡng, góp phần tái hiện sinh động những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông.

Ông Nguyễn Tuấn Trung, Biên đạo múa Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên cho biết: Qua chương trình nghệ thuật, đơn vị mong muốn tái hiện sinh động những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, để khán giả, đặc biệt là du khách trong và ngoài nước, có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Điện Biên từ 9 - 11/10. Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú như trình diễn nghệ thuật khèn Mông; giới thiệu trang phục truyền thống, nghề thủ công; văn nghệ quần chúng; các môn thể thao, trò chơi dân gian; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi, Điện Biên chuẩn bị không gian để du khách trải nghiệm chợ phiên, ẩm thực, sinh hoạt và đời sống thường ngày của đồng bào Mông. Qua đó, những giá trị văn hóa được thể hiện một cách tự nhiên, sinh động, giúp du khách có thêm trải nghiệm chân thực về đời sống, phong tục, tập quán và bản sắc của đồng bào Mông.

Để ngày hội diễn ra an toàn, hiệu quả, tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan triển khai các phần việc theo kế hoạch. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Tỉnh đã thành lập đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng và vận động viên, trong đó nòng cốt là đồng bào dân tộc Mông. Đây cũng chính là những chủ thể trực tiếp giới thiệu, trình diễn và lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc mình thông qua các hoạt động nghệ thuật, nghề thủ công, trang phục, thể thao và giao lưu văn hóa.

Các điều kiện về sân khấu, không gian trưng bày, ẩm thực, sản phẩm OCOP được triển khai bảo đảm tiến độ. Không gian ngày hội được chú trọng thiết kế với những biểu trưng quen thuộc của đồng bào Mông như khèn Mông, thổ cẩm, đèn lồng, nhà trình tường... gắn với đời sống và sinh hoạt văn hóa. Công tác đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông cơ bản hoàn tất. Tỉnh Điện Biên đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, nhất là cơ sở vật chất và các không gian văn hóa, du lịch, thể thao, bảo đảm ngày hội diễn ra chu đáo, an toàn, hiệu quả”.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là dịp hội tụ, giao lưu, kết nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Với sự chuẩn bị chu đáo, Điện Biên sẵn sàng chào đón các đoàn đại biểu, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên và du khách, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Mông, hình ảnh Điện Biên giàu bản sắc đến đông đảo du khách.