Lạng Sơn: Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội thể dục thể thao lần thứ X

Chủ động chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đồng bộ

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban Tổ chức đại hội) đã chủ động tham mưu ban hành chương trình tổng thể lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu các môn thể thao tại đại hội; đồng thời ban hành quyết định kiện toàn các tiểu ban giúp việc. Các tiểu ban đã nhanh chóng họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm triển khai công việc đồng bộ, hiệu quả.

Các khối tích cực tập luyện đồng diễn chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X.

Công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ được lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Tổ chức thường xuyên quan tâm nhằm kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị.

Theo Ban Tổ chức đại hội, điểm nhấn của lễ khai mạc hôm 15/10 tới đây là nghi thức rước đuốc, thắp sáng Đài lửa đại hội và lễ diễu binh, diễu hành với 27 khối. Dự kiến lễ khai mạc sẽ có khoảng 6.000 người tham gia. Bên cạnh đó là chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng.

Để sự kiện khai mạc diễn ra chu đáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 167 ngày 15/9/2026 về tập luyện đồng diễn đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026.

Các VĐV thi đấu đẩy gậy trong khuôn khổ Đại hội TDTT.

Các nội dung Chương trình đồng diễn phục vụ lễ khai mạc đã được tổ chức tập luyện theo kế hoạch. Thành phần lực lượng tham gia đồng diễn được huy động đầy đủ, bảo đảm theo yêu cầu. Các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp trong công tác tuyển chọn, bố trí lực lượng; các thành viên tham gia đồng diễn có ý thức tập luyện nghiêm túc. Đại hội quy tụ lực lượng tham gia đồng diễn lên tới 1.317 người, được chia thành 6 khối biểu diễn công phu. Trong đó, khối 1 gồm 500 nữ sinh các trường THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Việt Bắc; Khối 2 gồm 500 nam sinh các trường THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ; Khối 3 gồm 200 học sinh trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh biểu diễn võ Vovinam; Khối 4 gồm 35 nam, nữ võ sinh biểu diễn môn thể thao truyền thống dân tộc Lạng Sơn đẩy gậy, kéo co và võ Wushu. Khối 5 gồm 42 diễn viên Trung tâm Văn hóa Lạng Sơntrình diễn nghệ thuật múa rồng, lân, sư, tử mèo và khối 6gồm các vận động viên khiêu vũ thể thao, xiếc, múa và các ca sĩ chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, kịch bản chi tiết lễ khai mạc, lời dẫn lễ dâng hương, xin lửa truyền thống tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bài phát biểu khai mạc và công tác tuyển chọn MC dẫn chương trình được chuẩn bị hết sức chu đáo, trang trọng và đúng nghi thức.

Đẩy mạnh truyền thông, đảm bảo ANTT và công tác hậu cần

Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền triển khai mạnh mẽ. Các hoạt động trang trí trực quan bằng pa-no, băng-rôn, khẩu hiệu, cờ hoa được bố trí rực rỡ trên các tuyến đường trung tâm và khu vực diễn ra đại hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Phương án truyền hình trực tiếp lễ khai mạc cũng đã được xây dựng chi tiết nhằm lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, khí thế của Đại hội TDTT đến đông đảo khán giả.

Tiểu ban lễ tân, hậu cần đã hoàn tất việc rà soát, đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ chu đáo cho các đại biểu và khách mời cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất như cờ, kiệu ảnh Bác Hồ, âm thanh, ánh sáng, khán đài, bàn ghế được hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt, đài lửa phục vụ nghi thức khai mạc đã hoàn thiện phương án vận chuyển, lắp đặt, rà soát kỹ thuật và an toàn tuyệt đối, sẵn sàng thắp sáng trong lễ khai mạc.

Các panô, áp phích tuyên truyền về Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X tưng bừng trên các tuyến phố.

Công tác đảm bảo an ninh, TTATGT và vệ sinh môi trường được đặc biệt chú trọng. Tiểu ban An ninh trật tự - Y tế đã phối hợp với Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, bảo vệ khu vực sân vận động Đông Kinh và các tuyến đường xung quanh. Phối hợp cùng Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nơi ăn nghỉ của đại biểu, các đoàn vận động viên, đồng thời bố trí lực lượng thường trực sơ cấp cứu xuyên suốt các ngày tập luyện, tổng duyệt và chính thức khai mạc.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã chủ động làm việc với Điện lực Lạng Sơn nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ toàn bộ các hoạt động của đại hội; đồng thời phối hợp với UBND các phường chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, bài bản, khoa học và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 hứa hẹn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách.