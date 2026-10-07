Cape Town: Nhịp đập văn hóa đường phố và những mảng màu rực rỡ

Từ đỉnh Núi Bàn, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp ngoạn mục của thành phố Cape Town sầm uất ôm lấy bờ Đại Tây Dương bao la. (Ảnh: Đặng Huyền/Vietnam+)

Đặt chân đến thành phố biển Cape Town, điều níu giữ bước chân du khách đôi khi không nằm ở sự kỳ vĩ của thiên nhiên, mà lại ở những nét văn hóa truyền thống đặc sắc với những vũ điệu sôi động, những màn trình diễn nghệ thuật đường phố lôi cuốn, các bức tranh tường graffiti đầy sức sống, hay những mảng màu rực rỡ của khu phố Bo-Kaap và nền văn hóa Cape Malay độc đáo.

Người ta thường nói về một Cape Town tráng lệ với Núi Bàn phẳng lì kiêu hãnh, mây trắng giăng phủ, về Mũi Hảo Vọng hoang sơ nơi tận cùng châu lục, hay bãi biển Boulders ồn ào tiếng gọi bầy của những chú chim cánh cụt.

Nhưng có một Cape Town khác, náo nhiệt, căng tràn sức sống và đậm đà bản sắc - một Cape Town mà bạn chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khi thực sự bước xuống đường, hòa mình vào nhịp đập văn hóa sôi động của vùng đất này.

Lang thang những con phố nhỏ xinh rợp bóng cây để đi tìm những lát cắt chân thực nhất của đời sống Cape Town, chúng tôi đã thực sự trải qua một “cú sốc” văn hóa vô cùng ngọt ngào trong những ngày đầu tác nghiệp tại đây.

Bến cảng V&A Waterfront hiện lên như một bức tranh sống động, nơi sự sầm uất của nhịp sống đô thị hòa quyện tuyệt đẹp với vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên. (Ảnh: Đặng Huyền/Vietnam+)

V&A Waterfront: Sân khấu ngoài trời bên bờ đại dương

Nếu Núi Bàn là "trái tim" sinh thái, thì khu bến cảng V&A Waterfront chính là nhịp đập kinh tế và văn hóa rộn rã nhất của thành phố.

V&A Waterfront hiện lên như một bức tranh sống động, nơi sự xa hoa của nhịp sống đô thị hòa quyện tuyệt đẹp với vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên.

Từ bất kỳ góc nào tại bến cảng, phóng tầm mắt ra xa, du khách đều có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn ngọn Núi Bàn sừng sững vươn lên giữa nền trời xanh thẳm, lừng lững ôm trọn lấy mặt vịnh bao la.

Ngay dưới chân bức tường thành tự nhiên ấy là nhịp sống hàng hải tấp nập với hàng trăm chiếc du thuyền triệu đô, những nhà hàng sang trọng, những trung tâm thương mại sầm uất và thú vị hơn cả là được ngắm nhìn những "cư dân" hoang dã - những chú hải cẩu nằm ườn phơi nắng trên các bục gỗ sát mép nước hay đùa giỡn dưới nước trong khoảnh khắc hoàng hôn phủ vàng cả ngọn Núi Bàn tráng lệ.

Dạo bước dọc theo những lối đi lộng gió biển, tiếng trống djembe và tiếng nhạc rộn rã vang lên không ngớt, biến không gian đại dương nơi đây thành một sân khấu ngoài trời khổng lồ với những màn nghệ thuật đường phố độc đáo mang đậm hơi thở châu Phi.

Giữa vòng vây của du khách, người nghệ sĩ đường phố với nụ cười rạng rỡ và đôi chân trần thoăn thoắt, liên tục chồng những chiếc hộp thiếc rỗng lên nhau rồi điêu luyện giữ thăng bằng trên đỉnh chiếc hộp chênh vênh. Bằng sự kết hợp khéo léo giữa kỹ năng điêu luyện, âm nhạc ngẫu hứng và khả năng tương tác cực kỳ duyên dáng, các nghệ sĩ đã xóa nhòa mọi khoảng cách ngôn ngữ hay màu da.

Đứng giữa bến cảng, nhịp chân gõ xuống mặt đường theo điệu trống lúc nào không hay, chúng tôi chợt nhận ra: đây chính là linh hồn của Cape Town - nơi văn hóa bản địa được tôn vinh một cách tự nhiên nhất và trở thành chất xúc tác mạnh mẽ kết nối mọi tâm hồn.

Từ đỉnh Núi Bàn, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp ngoạn mục của thành phố Cape Town sầm uất ôm lấy bờ Đại Tây Dương bao la. (Ảnh: Đặng Huyền/Vietnam+)

Greenmarket Square: Cuốn theo điệu vũ của tuổi trẻ Xhosa

Rời khu bến cảng, chúng tôi vào khu trung tâm (CBD), nơi có khu chợ lịch sử Greenmarket Square. Bao quanh bởi những tòa nhà mang kiến trúc Art Deco cổ kính, khu chợ trải đầy đá cuội này là nơi tụ hội của những gian hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo nhất.

Tuy nhiên, điều khiến du khách phải nán lại lâu nhất không phải là những món đồ lưu niệm, mà là những màn biểu diễn ngẫu hứng của các nhóm thanh niên địa phương.

Trong những bộ trang phục mang họa tiết đặc trưng của người bản địa, các nghệ sỹ trẻ say sưa biểu diễn trong giai điệu hát hợp xướng a cappella mang âm hưởng dân ca Xhosa. Không cần dàn âm thanh đồ sộ, không cần nhiều nhạc cụ hỗ trợ, chính những âm thanh từ động tác dậm chân mạnh mẽ, vỗ tay và đánh nhịp cơ thể vô cùng đồng đều đã tạo nên một tiết mục biểu diễn đầy sức hút.

Hình ảnh những du khách nước ngoài vui vẻ bước vào vòng tròn, vụng về nhảy theo nhịp dậm chân của các thanh niên bản địa khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải mỉm cười. Văn hóa ở đây không bị đóng khung trong các bảo tàng, mà nó thực sự sống động, đang hòa nhịp và gắn kết với con người mỗi ngày.

Từ đỉnh Núi Bàn, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp ngoạn mục của thành phố Cape Town sầm uất ôm lấy bờ Đại Tây Dương bao la. (Ảnh: Đặng Huyền/Vietnam+)

Bo-Kaap: Miền ký ức rực rỡ dưới chân đồi

Và sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn nếu nhắc đến văn hóa Cape Town mà bỏ qua khu phố Bo-Kaap nhỏ xinh nằm nép mình dưới chân đồi Signal Hill. Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của Greenmarket hay V&A Waterfront, Bo-Kaap đánh thức mọi giác quan của du khách bằng một "bản giao hưởng" của màu sắc.

Dạo bước trên con dốc lát đá cuội Wale Street trong buổi chiều tà, khi ánh nắng vàng ươm hắt lên những bức tường, Bo-Kaap hiện ra như một bức tranh cổ tích. Những dãy nhà san sát nhau được sơn bằng đủ các gam màu chói lọi: hồng fuchsia, xanh lam ngọc, vàng chanh, cam rực rỡ. Mỗi ngôi nhà không chỉ là một góc check-in tuyệt đẹp, mà còn là một bản tuyên ngôn bằng màu sắc.

Người dân Cape Malay ở đây từng chia sẻ rằng, màu sắc rực rỡ ấy chính là cách cha ông họ ăn mừng sự tự do sau khi chế độ nô lệ được bãi bỏ - bởi trước đó, tất cả nhà cửa của họ đều bị bắt buộc phải sơn màu trắng tẻ nhạt.

Giữa cái lạnh nhè nhẹ của gió biển, mùi thơm của món cà ri Bobotie truyền thống từ các nhà hàng nhỏ xinh tỏa ra dọc con phố khiến người ta có cảm giác bình yên đến lạ.

Cape Town thực sự biết cách chiều lòng người ta, đưa du khách đi từ sự choáng ngợp hùng vĩ của thiên nhiên, qua sự bùng nổ của âm nhạc đường phố, để rồi lắng đọng lại trong vẻ đẹp rực rỡ, bình yên của một khu phố lịch sử. Với chúng tôi, Cape Town không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để nghe, để rung động và để nhớ./.

Khu phố lịch sử Bo-Kaap nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn với những dãy nhà sơn màu rực rỡ nằm uốn lượn theo các con đường lát đá cuội truyền thống. (Ảnh: Đặng Huyền/Vietnam+)