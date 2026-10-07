Hướng đến dịch vụ đạt chuẩn

Du khách thích thú chụp hình kỷ niệm tại nhà hàng Mr. Anh. Ảnh: NHẬT HẠ

Kết nối mạng lưới, tăng lợi thế cạnh tranh

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện thành phố có 8 cơ sở dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch còn hiệu lực công nhận, gồm 3 cơ sở ăn uống, 4 cơ sở mua sắm và 1 cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Trong nhóm ăn uống có nhà hàng Mr Anh của Công ty TNHH An Thạnh, nhà hàng All Seasons và nhà hàng cơm niêu Lâuphai. Nhóm mua sắm gồm trung tâm thương mại Vincom Ngô Quyền Đà Nẵng, trung tâm dịch vụ hàng hải Công ty CP Đầu tư Đại Việt Cổ và MM Mega Market Đà Nẵng. Hộ kinh doanh An Spa là cơ sở duy nhất thuộc nhóm chăm sóc sức khỏe.

Việc được công nhận đạt chuẩn, cơ sở phải đáp ứng hệ thống tiêu chí cụ thể đối với từng loại hình dịch vụ theo quy định của pháp luật. Biển hiệu đạt chuẩn và logo “Cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn” trở thành dấu hiệu giúp du khách nhận diện những địa chỉ đã được đánh giá theo các tiêu chí phục vụ khách du lịch.

Thực tế, một số cơ sở đạt chuẩn của Đà Nẵng tiếp tục khẳng định chất lượng qua các giải thưởng du lịch. Như An Spa đạt TOP Spa ASEAN 2024 và Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025; nhà hàng Mr Anh đạt Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025. Những kết quả này cho thấy chuẩn dịch vụ có thể trở thành một phần trong quá trình xây dựng thương hiệu nếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì chất lượng sau khi được công nhận.

Bà Lê Phương Cẩm Vi, Giám đốc nhà hàng Mr Anh (340 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê) cho biết, nhà hàng hiện tập trung phục vụ ẩm thực món ngon miền Trung cho du khách đồng thời phục vụ tiệc, liên hoan và các sự kiện.

Vì thế, việc được công nhận cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn là sự ghi nhận đáng quý đối với nhà hàng. Chứng nhận cũng góp phần tạo thêm sự tin tưởng từ các doanh nghiệp lữ hành, nhất là khi lựa chọn địa điểm phục vụ khách đoàn.

Tuy nhiên, bà Vi cho rằng chứng nhận chỉ là bước đầu tạo niềm tin. Điều giữ chân du khách vẫn là chất lượng món ăn, an toàn thực phẩm, không gian sạch sẽ và sự chân thành trong phục vụ.

Để duy trì chất lượng, nhà hàng chú trọng kiểm soát nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh trong chế biến, giữ ổn định chất lượng món ăn và nâng cao tinh thần phục vụ của nhân viên. Nhà hàng cũng quan tâm đến cảm nhận của khách sau mỗi bữa ăn, xem đây là cơ sở để duy trì khách hàng và xây dựng quan hệ lâu dài với đối tác.

Khách trải nghiệm dịch vụ tại Lâu phai. Ảnh: ĐVCC

Đưa vào hành trình của du khách

Một trong những giá trị quan trọng của việc được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch là cơ sở có thêm cơ hội quảng bá, kết nối thị trường. Theo quy định, cơ sở được cấp quyết định công nhận, gắn biển hiệu đạt tiêu chuẩn và được sử dụng logo “Cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn” của sở trong các hình thức, phương tiện quảng bá của đơn vị.

Các cơ sở đạt chuẩn được giới thiệu trên những kênh truyền thông do ngành du lịch quản lý, các ấn phẩm quảng bá và điểm cung cấp thông tin du lịch phù hợp; có cơ hội được kết nối với doanh nghiệp lữ hành để nghiên cứu đưa vào chương trình tour, hành trình trải nghiệm và sản phẩm du lịch phù hợp với từng nhóm khách.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ cơ sở kinh doanh An Spa cho biết, việc được công nhận cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn là sự ghi nhận đối với quá trình An Spa chú trọng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cơ sở tạo thêm niềm tin với du khách, nhất là những người lần đầu tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng.

Theo ông Tâm, trong hoạt động thực tế, chứng nhận là một dấu hiệu cho khách nhận diện và tham khảo khi lựa chọn dịch vụ. Tuy nhiên, để khách tin tưởng và quay trở lại, điều quan trọng vẫn là chất lượng phục vụ, sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên, không gian và cảm nhận của khách trong từng lần trải nghiệm. Vì vậy, An Spa luôn chú trọng duy trì chất lượng ổn định, lắng nghe phản hồi của khách và từng bước hoàn thiện dịch vụ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, truyền thông và kết nối thị trường đối với các cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Bên cạnh các kênh thông tin chính thức, ngành nghiên cứu tăng cường giới thiệu thông qua video, nội dung số, KOLs/KOCs phù hợp và các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch.

Theo đó, các cơ sở đạt chuẩn sẽ được kết nối với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch và các đơn vị trong chuỗi cung ứng.

Cách làm này hướng tới việc hình thành mạng lưới dịch vụ có chất lượng, thuận tiện cho việc đưa khách đến sử dụng. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong cách nhìn về hệ thống cơ sở dịch vụ đạt chuẩn.

Mục tiêu không dừng ở việc tăng số lượng cơ sở được công nhận, mà là tạo ra những giá trị, góp phần xây dựng hệ thống dịch vụ du lịch chuyên nghiệp và nâng chất trải nghiệm tại Đà Nẵng.