Xây dựng Đảng bộ Trung Thuần vững mạnh

Đảng viên đi trước, làm trước

Anh Phan Thanh Phong, Bí thư Chi bộ thôn Minh Thạch cùng các đồng chí trong chi ủy đến thăm hỏi và tham quan mô hình vườn đồi của ông Nguyễn Văn Sơn. Trong cuộc trao đổi đầy chân tình của hai thế hệ đảng viên, ngoài câu chuyện về trồng ổi, thanh long, nuôi ong hiệu quả, anh Phong mong muốn lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Sơn về triển khai một số công việc tại địa phương.

Từng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch cũ trong nhiều năm liền, ông Nguyễn Văn Sơn hiểu rõ những tiềm năng, thế mạnh của địa phương và biết tường tận cả những khó khăn của người dân nơi vùng đất bán sơn địa này. Ông Nguyễn Văn Sơn sẵn sàng trao đổi ý kiến với đội ngũ cán bộ thôn Minh Thạch để họ có thêm thông tin hữu ích trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của thôn, tập hợp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Từ Phó Bí thư Đoàn xã Trung Thuần, anh Phan Thanh Phong được cấp trên chỉ định về làm Bí thư Chi bộ thôn Minh Thạch ngay sau khi sáp nhập, sắp xếp lại thôn. Cần về với dân, sâu sát dân để nhanh chóng nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của các bậc cao niên, các đảng viên lão thành, để từ đó cấp ủy mới đưa ra những chủ trương sát đúng, hợp với lòng dân là cách làm của Bí thư Chi bộ thôn Minh Thạch Phan Thanh Phong.

Bí thư Chi bộ thôn Minh Thạch Phan Thanh Phong (ngoài cùng bên trái) kiểm tra kênh mương nội đồng - Ảnh: N.T

“Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đặc biệt là ý kiến đóng góp của các đảng viên cao tuổi trong thôn giúp cấp ủy đề ra và điều chỉnh các chủ trương, nghị quyết phù hợp với thực tiễn. Tập hợp ý kiến người dân trong thôn đề đạt, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng ưu tiên mở các lớp tập huấn cho bà con về chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn cách làm kinh tế trang trại, đẩy mạnh bình dân học vụ số, từng bước nâng cao tỉ lệ người dân ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và đời sống sinh hoạt hàng ngày”, anh Phan Thanh Phong chia sẻ.

Nếu như ở Chi bộ thôn Minh Thạch, việc ban hành và triển khai các chủ trương, nghị quyết kịp thời, sát đúng với tình hình, hợp lòng dân và mang lại hiệu quả cao là nhờ cấp ủy biết lắng nghe, gạn lọc và tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và người dân, thì ở Chi bộ Trạm y tế xã Trung Thuần, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên lại được đặt lên hàng đầu.

Bác sĩ Võ Văn Uy, Bí thư Chi bộ, Trạm trưởng Trạm y tế xã Trung Thuần là người đã có gần 30 năm gắn bó với nghề. Xác định trọng trách của người đứng đầu đơn vị, bác sĩ Uy dành nhiều thời gian có mặt tại phòng khám của trạm để sẵn sàng cùng đồng nghiệp tiếp nhận và thăm khám cho bệnh nhân. Ngoài giờ làm việc, sáng sớm hay đêm khuya, hễ có người dân đau ốm là bác sĩ Uy có mặt tại trạm y tế. Chính phong cách làm việc đầy trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, Trạm trưởng Trạm y tế xã Trung Thuần đã truyền cảm hứng cho y, bác sĩ, điều dưỡng ở đây phấn đấu làm tốt nhiệm vụ thăm khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Bác sỹ Võ Văn Uy khám bệnh cho người dân - Ảnh: N.T

Bác sĩ Võ Văn Uy cho biết: Đến đầu tháng 10/2026, các chỉ tiêu về khám, chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, Trạm y tế xã Trung Thuần đều đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2026. Hiện nay, trạm đang được xã Trung Thuần giao nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân.

Toàn xã có trên 13.082 người trong diện khám sức khỏe, đến nay trạm đã khám được 6.232 người, từ nay đến cuối năm đươn vị sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Mặc dù trạm vẫn thiếu nhiều trang thiết bị, nhưng chúng tôi luôn động viên anh chị em khắc phục khó khăn, làm tròn trách nhiệm của người thầy thuốc với phương châm “Lương y phải như từ mẫu!”.

Đoàn kết, đồng thuận

Đảng bộ xã Trung Thuần hiện có 22 tổ chức đảng trực thuộc với 900 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đã triển khai đồng bộ và mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức có nhiều đổi mới, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân. Cấp ủy chú trọng xây dựng tổ chức đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Phong trào xây dựng “Đảng bộ cơ sở 4 tốt, chi bộ 4 tốt” được triển khai hiệu quả, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở xã Trung Thuần trong thời gian qua chính là công tác phát triển đảng viên. Năm 2025, Đảng bộ đã kết nạp được 22 đảng viên, vượt chỉ tiêu đặt ra là kết nạp 20 đảng viên. Đảng bộ xã Trung Thuần là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2020-2025.

Theo Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 26/12/2025 của Tỉnh ủy, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2026-2030 của Đảng bộ xã Trung Thuần là 120 đảng viên, theo đó mỗi năm Đảng bộ xã cần phải phát triển thêm 24 đảng viên mới. Đến hết tháng 9/2026, Đảng bộ xã đã kết nạp 24 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu đề ra cho năm 2026 trước 3 tháng.

Xã Trung Thuần ngày càng khởi sắc với những gam màu tươi sáng - Ảnh: N.T

Sau hơn một năm sáp nhập, bức tranh kinh tế-xã hội xã Trung Thuần đã khởi sắc với những gam màu tươi sáng. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi hành động, việc làm vì mục tiêu phát triển chung của cán bộ, đảng viên ở xã Trung Thuần đều có sức lan tỏa đến cả cộng đồng. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ xã vì thế nhận được sự đồng thuận cao, dễ dàng đi vào cuộc sống.

Ông Tưởng Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thuần nhấn mạnh: “Với sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Trung Thuần quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, rõ người, rõ việc”.