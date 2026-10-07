Đưa hàng Việt lên phố 'hàng hiệu': Từ sức mua đến niềm tin người tiêu dùng

Từ một không gian phố "hàng hiệu" đến cách tiếp cận mới với thị trường nội địa

Thị trường trong nước ngày nay không đơn thuần là nơi hàng hóa được mua bán, lưu thông. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thị trường còn là nơi phản chiếu niềm tin của người dân, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước.

Khi người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt bằng sự tin tưởng; doanh nghiệp trong nước có điều kiện phát triển ổn định; hàng hóa được lưu thông trong một môi trường minh bạch, lành mạnh, những kết quả ấy không chỉ mang ý nghĩa kinh tế. Đó còn là biểu hiện sinh động của hiệu quả thực hiện đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong khi đó, sự phát triển nhanh của không gian mạng và kinh tế số cũng tạo ra những thách thức mới đối với công tác tư tưởng. Những vấn đề gắn trực tiếp với thị trường như giá hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hoạt động quản lý nhà nước hay sức cạnh tranh của hàng Việt có thể bị các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Không ít thông tin thiếu kiểm chứng về hàng hóa Việt Nam, công tác quản lý thị trường hoặc hoạt động điều hành kinh tế được lan truyền trên mạng xã hội, tác động đến tâm lý người tiêu dùng và có nguy cơ làm suy giảm niềm tin đối với hàng Việt.

Vì vậy, phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt và xây dựng niềm tin của người dân cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ kinh tế. Đây còn là một nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đời sống dân sinh.

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 05/4/2026 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu và truyền thông chính sách theo hướng hiện đại, sáng tạo, lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội là một trong những hoạt động nổi bật.

Chương trình được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và lan tỏa tinh thần tự hào về hàng Việt.

Đặt sản phẩm Việt tại phố đi bộ Tràng Tiền - một trong những con phố “hàng hiệu” nổi tiếng của Thủ đô, chương trình tạo ra một không gian tiếp cận người tiêu dùng theo cách khác biệt. Vào những ngày cuối tuần, hàng nghìn người dân và du khách có cơ hội trực tiếp trải nghiệm nhiều nhóm sản phẩm Việt Nam như nông sản, thực phẩm, mỹ phẩm thiên nhiên, sản phẩm OCOP và hàng tiêu dùng. Từ chè vùng trung du, dầu dừa, yến sào Khánh Hòa đến mỹ phẩm thiên nhiên, hàng tiêu dùng xanh…, nhiều doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội đưa sản phẩm tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Điểm đáng chú ý của “Sức sống hàng Việt” không nằm ở việc đưa sản phẩm vào một địa điểm mới, mà còn ở cách kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp và phương thức tiếp cận khách hàng trên nền tảng số. Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua sắm, chương trình tổ chức các phiên livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, kết nối với các nhà sáng tạo nội dung số và triển khai mô hình tiêu dùng đa kênh. Cách làm này mở rộng không gian tiếp cận khách hàng, đưa hoạt động xúc tiến thương mại từ một điểm bán trực tiếp lên môi trường số.

Sau 6 kỳ được triển khai trong năm 2026, “Sức sống hàng Việt” đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm thông qua sự kết hợp giữa bán hàng trực tiếp và livestream trên nền tảng số. Chương trình ghi nhận hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, tương tác trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử; đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông tích cực với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, KOL cùng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Sau 6 kỳ, tổng doanh thu bán hàng đạt trên 800 triệu đồng. Nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm, mỹ phẩm thiên nhiên và hàng tiêu dùng Việt Nam nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng.

Nhìn từ góc độ phát triển thị trường, việc đưa hàng Việt tới một không gian tiêu dùng vốn được biết đến với các thương hiệu lớn, thương hiệu ngoại nhập mang một ý nghĩa nhất định. “Đưa hàng Việt lên phố hàng hiệu” cho thấy sự thay đổi trong tư duy tiếp cận thị trường nội địa: thay vì chờ người tiêu dùng tìm đến, hàng Việt chủ động bước vào những không gian tiêu dùng hiện đại để cạnh tranh và khẳng định vị thế.

Xây dựng niềm tin từ trải nghiệm thực tế

Giá trị lớn hơn của chương trình không chỉ nằm ở doanh số bán hàng hay số lượt tiếp cận trên các nền tảng số. Điều quan trọng là người tiêu dùng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và doanh nghiệp, qua đó hình thành nhận thức và niềm tin từ trải nghiệm thực tế.

"Sức sống hàng Việt" thúc đẩy tiêu thụ đặc sản Cao Bằng.

Tại không gian “Sức sống hàng Việt”, người tiêu dùng có thể dùng thử sản phẩm, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, tìm hiểu về sản phẩm và tiếp cận thông tin chính thống. Sự tương tác trực tiếp này tạo ra một nền tảng để niềm tin đối với hàng Việt được hình thành từ chính chất lượng và trải nghiệm, thay vì chỉ dựa trên thông tin quảng bá.

Trong bối cảnh hàng giả, gian lận thương mại và thông tin sai lệch trên không gian mạng còn diễn biến phức tạp, cách tiếp cận này càng có ý nghĩa. Việc giới thiệu những sản phẩm Việt có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và khả năng cạnh tranh không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng mà còn góp phần bảo vệ uy tín hàng Việt và bảo vệ những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính. Đồng thời, việc tạo dựng những trải nghiệm tích cực đối với hàng Việt cũng góp phần phản bác những thông tin xuyên tạc, phủ nhận thành tựu phát triển kinh tế của đất nước.

Khi một sản phẩm Việt được người tiêu dùng lựa chọn bởi chất lượng và nguồn gốc rõ ràng; khi doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội phát triển; khi thị trường vận hành minh bạch và người dân được tiếp cận thông tin chính thống, những giá trị đó tạo nên nền tảng thực tiễn cho niềm tin xã hội.

Với Đảng ủy Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc triển khai các hoạt động phát triển thị trường gắn với truyền thông chính sách vì vậy có ý nghĩa rộng hơn một hoạt động xúc tiến thương mại. Thông qua các chương trình, thông tin tích cực về hàng Việt được lan tỏa; người tiêu dùng được định hướng tới những lựa chọn lành mạnh; doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận thị trường; đồng thời niềm tin xã hội đối với hàng hóa Việt Nam được củng cố.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển thị trường trong nước gắn với Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và mở rộng tiêu thụ sản phẩm Việt Nam trên thị trường nội địa.

Cùng với đó, công tác truyền thông chính sách tiếp tục được phát huy nhằm đưa thông tin chính thống đến người dân, góp phần phản bác thông tin sai lệch, định hướng tiêu dùng, củng cố niềm tin và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và phát triển thị trường trong nước.

Câu chuyện “đưa hàng Việt lên phố hàng hiệu” không dừng ở một chương trình xúc tiến thương mại. Đằng sau những sản phẩm được trưng bày, những phiên livestream và những giao dịch bán hàng là câu chuyện rộng hơn về xây dựng thị trường nội địa, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng và lan tỏa những giá trị Việt trong thời kỳ mới.