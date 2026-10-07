Giá vàng ngày 7/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng bày bán tại công ty vàng Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 6/10, khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chững lại và đồng USD suy yếu.

Vào lúc 1 giờ 12 sáng 7/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.168,33 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng chốt phiên tăng 0,7% lên 4.187,10 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết lực cầu trú ẩn an toàn vào vàng gia tăng do những biến động trên thị trường trái phiếu Pháp cùng những lo ngại ngày càng lớn đối với thị trường trái phiếu chính phủ của Mỹ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 10 năm trong phiên đầu tuần này. Đồng thời, đồng USD hạ nhiệt từ mức đỉnh một năm, giúp kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này như vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Nhận định về triển vọng dài hạn, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng TD Securities chỉ ra rằng dù gặp phải những lực cản trong ngắn hạn, hoạt động mua vào liên tục từ những quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cùng nhu cầu từ các nhà đầu tư tự do vẫn đang tạo bệ đỡ vững chắc cho giá vàng. Đơn vị này giữ nguyên dự báo giá kim loại quý này sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2027.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,8% lên 61,56 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 1% xuống 1.704,85 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 7/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 7/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: